Profanata la Tomba di Franco Califano ad Ardea: Rubato l'Autografo in Bronzo

La tomba del celebre cantautore Franco Califano, situata nel cimitero di Ardea, è stata recentemente profanata. Dei vandali hanno rubato la riproduzione in bronzo dell'autografo dell'artista, che era posizionata accanto alla scritta "Non escludo il ritorno", voluta dallo stesso Califano sulla lastra di travertino in sua memoria.

La Denuncia di Maurizio Mattioli

La scoperta è stata fatta da alcuni passanti che hanno notato la mancanza dell'autografo e l'hanno subito segnalata. Tra i primi a denunciare l'accaduto sui social è stato il noto attore Maurizio Mattioli. Sul suo profilo Facebook, Mattioli ha espresso indignazione: "È assurdo che neanche le tombe dei nostri cari possano stare tranquille nel cimitero. Ascoltare le canzoni di Califano, seguirlo per tutta la sua carriera, non giustifica un atto vandalico così grave. L'autore dovrebbe pentirsi e restituire la scritta", ha dichiarato l'attore romano.

Il Luogo di Riposo del Maestro

Franco Califano riposa nel cimitero di via Strampelli ad Ardea dal 2013. La sua tomba è una meta di pellegrinaggio per i fan che arrivano da tutta Italia per rendere omaggio all'artista. Ai piedi della tomba, i visitatori lasciano ricordi e omaggi in onore del grande cantautore.

Un Legame Profondo con Ardea

Negli ultimi mesi, c'è stato un gemellaggio tra i comuni di Pagani e Ardea in memoria di Califano. Pagani, in provincia di Salerno, è il comune di origine della famiglia del cantante, mentre Ardea, nel litorale sud di Roma, è stata scelta come sua ultima dimora. Qui, una casa museo e una piazza intitolata a lui testimoniano il forte legame dell'artista con la città. La piazza è stata inaugurata poco più di un anno fa, davanti al Comando della Polizia Locale.

L'Epitaffio sulla Tomba

La tomba di Franco Califano porta l'epitaffio "Non escludo il ritorno", una frase che ricorda il titolo di un film del regista Daniele Calvegna dedicato al Califfo, uscito nel 2014, e una canzone del 2005 presentata al Festival di Sanremo. Il cantautore è stato seppellito ad Ardea alcuni mesi dopo la sua scomparsa, avvenuta il 30 marzo 2013, grazie a una raccolta fondi organizzata dai suoi amici per rispettare le sue ultime volontà.

L'Inaugurazione della Piazza a Roma

Il 14 maggio scorso, la città di Roma ha reso omaggio a Franco Califano intitolandogli una piazza a Casale Nei, nella zona Bufalotta. Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato anche il sindaco Roberto Gualtieri, che ha suonato alcuni brani in onore del maestro.