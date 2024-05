Paper Mario: Il Portale Millenario è ora disponibile

È giunto il momento di piegare la realtà con Paper Mario: Il Portale Millenario, in arrivo solo su Nintendo Switch a partire dal 23 maggio. Grazie alla sua rivoluzionaria trasformazione creativa, il ritorno della celebre avventura bidimensionale che 20 anni fa ha segnato il successo di Paper Mario, ha attirato l’attenzione anche dalla nota azienda Fabriano (QUI il link al sito), leader mondiale della carta che da secoli contribuisce a scrivere alcune delle pagine più importanti della nostra storia.

Dopo Canova, D’annunzio, Fellini, Buonarroti, Beethoven e Garibaldi, ora anche Paper Mario è entrato a far parte dei “Maestri Senza Tempo” di Fabriano (QUI il link alla pagina), tra i custodi di una tradizione secolare che hanno trovato la loro espressione nella carta. L’eroe di Nintendo è stato capace di dimostrare che anche un foglio di carta digitale è in grado di raccontare una storia intramontabile, facendosi portavoce della forza dell'immaginazione e della capacità di trasformare l'ordinario in straordinario.

Così come la carta, malleabile e versatile, si trasforma tra le mani di abili artigiani in opere d'arte, Paper Mario e i suoi compagni di viaggio prendono vita nel palmo dei giocatori in un mondo di carta pieno di sorprese e meraviglie, accendendo una filosofia creativa che unisce indissolubilmente milioni di individui in tutto il mondo.

Paper Mario: Il Portale Millenario è un videogioco di ruolo nel quale sarà necessario accompagnare il protagonista Mario e i suoi compagni alla ricerca delle Gemme Stella, per raggiungere il tesoro che si cela oltre il portale millenario e salvare la Principessa Peach. Immersi in un universo interamente fatto di carta, sarà necessario affrontare Bowser e Kamek in teatrali battaglie a turni per riuscire a salvare il mondo con l’aiuto di entusiasti spettatori.

Il sistema di combattimento, fedele all’originale, permetterà di sfruttare attacco, difesa e un buon tempismo in scontri all’ultimo HP e di potenziare strategicamente i propri personaggi equipaggiando speciali tessere o utilizzando gli utilissimi oggetti raccolti lungo il cammino. Sarà inoltre possibile sfruttare il potere delle Gemme Stella per sfoderare potenti attacchi speciali che permetteranno di avere la meglio contro i nemici e di salire rapidamente di livello. E a rendere ancora più indimenticabile questo viaggio, non mancheranno curiose maledizioni cartacee che consentiranno di interagire con l’ambiente di gioco in modi del tutto inaspettati.

Super Mario è senza dubbio una delle icone più popolari del mondo dei videogiochi, riconosciuto universalmente da grandi e piccini. Comparso per la prima volta sul piccolo schermo nel 1985, con l’indimenticabile Super Mario Bros., nel 2000 ha intrapreso una nuova avventura in un mondo di carta. Questo viaggio particolarmente amato dai tantissimi appassionati di videogiochi, ha trovato uno speciale consenso nel 2004 con l’arrivo di Paper Mario: Il Portale Millenario, un videogioco di ruolo che ha condizionato per sempre l’evoluzione del genere.

Un pezzo di storia sta quindi per fare ritorno sulla famiglia di console Nintendo Switch, in una veste grafica e sonora aggiornata e con innumerevoli novità che renderanno l’esperienza di gioco unica anche per coloro che hanno già vissuto questa avventura. Non resta altro che intraprendere questo viaggio oltre i confini della città di Fannullopoli, accompagnando Paper Mario a incontrare personaggi indimenticabili e a scoprire i segreti di un magico regno bidimensionale ricco di sorprese ed eventi inaspettati.

E proprio come la carta Fabriano, che ha ispirato artisti e pensatori di tutto il mondo, Paper Mario continua così ad appassionare giocatori di tutte le età, diventando un vero e proprio eroe senza tempo.