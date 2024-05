Arrestata banda di truffatori: scoperto manuale per ingannare anziani

Una banda di truffatori è stata arrestata dai carabinieri del Comando provinciale di Roma, rivelando un elaborato sistema per ingannare gli anziani. La gang, con base operativa a Napoli, aveva sviluppato un manuale dettagliato con frasi specifiche per convincere le vittime a consegnare denaro e gioielli. Le indagini hanno portato all'arresto di diciassette persone (sette in carcere e dieci ai domiciliari), accusate di aver orchestrato almeno ottanta truffe tra Roma, Napoli, Latina e Viterbo, tra settembre 2022 e marzo 2023.

Dettagli del Manuale dei Truffatori

Il modus operandi era semplice ma efficace. Un telefonista, fingendosi impiegato delle poste, assicuratore, avvocato o carabiniere, contattava le vittime sostenendo che un loro familiare doveva saldare un debito per ritirare un pacco o risolvere una questione legale urgente. Per rendere la truffa più credibile, venivano utilizzati dettagli specifici, come la necessità di pagare un’assicurazione scaduta o di coprire i costi di un incidente stradale.

Successivamente, un complice si presentava a casa della vittima per ritirare il denaro o i gioielli richiesti. Gli investigatori hanno scoperto centinaia di schede telefoniche, decine di telefoni cellulari e una grande quantità di gioielli, insieme al manuale con le istruzioni dettagliate.

Indagini e Arresti

Gli indagati si muovevano in coppia, partendo ogni giorno da Napoli con auto a noleggio. Le vittime venivano selezionate casualmente tramite ricerche online o sulle pagine bianche. L'efficacia del piano era tale che la banda riusciva a truffare gli anziani senza destare sospetti immediati.

Avvertimenti e Precauzioni

Le autorità consigliano di prestare particolare attenzione a chiamate sospette che richiedono pagamenti urgenti e di verificare sempre l’identità dell'interlocutore. Gli anziani e le loro famiglie sono invitati a segnalare qualsiasi attività sospetta alle forze dell'ordine per prevenire ulteriori truffe.