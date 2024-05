Elezioni Regno Unito 2024 - Sunak annuncia la data: Si terranno giovedì 4 luglio

Internazionale - Il Regno Unito "terrà elezioni generali il 4 luglio", un giovedì. Lo conferma il primo ministro britannico Rishi Sunak, parlando fuori da Downing Street a Londra. "Il 5 luglio o io sarò primo ministro o lo sarà Keir Starmer", il leader del Labour Party, aggiunge.

Internazionale - L'Iran attende con il fiato sospeso notizie dal luogo dell'incidente dell'elicottero con a bordo il presidente, Ebrahim Raisi, e il ministro degli Esteri, Hossein Amir-Abdollahian. I timori di un epilogo drammatico crescono ora ... Continua a leggere>>

Voci su un possibile voto anticipato si erano infittite nelle ultime ore e il premier in risposta a una domanda diretta del capogruppo dell'Snp (Scottish National Party), Stephen Flynn, alla Camera dei comuni non aveva escluso l'ipotesi di una competizione elettorale "nella seconda metà dell'anno".

"Le speculazioni sono diffuse, quindi penso che il pubblico meriti una risposta chiara a una semplice domanda. Il Premier intende convocare una elezione generale in estate? O ha paura?", lo aveva incalzato Flynn. "Come gli ho detto ripetutamente, ci sarà, spoiler alert, una elezione generale nella seconda metà dell'anno", aveva anticipato Sunak ridendo. Nel pomeriggio è arrivato l'annuncio ufficiale.

Pochi minuti dopo l'annuncio del Premier conservatore, il leader del partito Laburista Starmer, in netto vantaggio nei sondaggi, ha lanciato il video della sua campagna elettorale con una colonna sonora di musica techno, per non lasciare dubbi sui principali destinatari del suo messaggio. La parola chiave è "cambiamento" e lo slogan "stop al caos politico e al declino". Fra le priorità, quella di un rinnovamento nazionale, risanare il servizio sanitario nazionale, rompere le barriere delle opportunità e di riportare sicurezza nelle strade. "E' arrivato il momento di cambiare. Dopo 14 anni di governo Tory, niente sembra più funzionare. La risposta, non sono altri cinque anni di Tory. Hanno fallito. Il partito Laburista è cambiato", annuncia Starmer.