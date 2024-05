Pallavolo - Casali: Bper Beach Volley Italia Tour è bel connubio che si rinnova

Sport - “Nove anni di questo tour, tanta emozione, tante spiagge oltre 2.500 chilometri in tutta Italia, un bel connubio che si rinnova con Bper". Così Thomas Casali, consigliere Aibvc e promoter dell'evento in occasione della presentazione della nona edizione del Bper Beach Volley Italia Tour che inizierà l'ultimo week end di maggio da Pescara fino e si concluderà a Bergamo a settembre. “E' fantastico approcciare l'estate pensando che ci sia questo Bper Tour che ci porta in giro per le spiagge di tutta Italia a praticare questo bellissimo sport – ha continuato Casali-. Ringrazio tantissimo Bper e Decathlon che da quest'anno è il nostro nuovo partner con per i palloni. Abbiamo fatto un salto di qualità e so che i giocatori apprezzeranno”.

Sport - “Siamo fermamente convinti del valore dello sport per i suoi insegnamenti di impegno, passione spirito di squadra, inclusione e solidarietà”. Lo ha detto Camilla Pedraglio, responsabile External relations di Bper Banca in occasione della ... Continua a leggere>>

Tante novità con una certezza, ormai da tradizione che contraddistingue il torneo. Tutti possono partecipare con sportività e fair play grazie all''auto arbitraggio'. “Sportività, lealtà e amicizia sono cruciali – ha spiegato Casali - per cui ribadiamo la nostra formula che è quella dell''auto arbitraggio' che non vuol dire arbitrare gli altri, ma arbitrare se stessi. Un arbitraggio supervisionato, con dei delegati che, da fuori del campo, eventualmente vanno a dirimere quelle che sono le pochissime situazioni di discussione tra i giocatori. Credo che questo sia, dal punto di vista sportivo, un altro aspetto veramente importante di questo tour", ha aggiunto. "Chiunque può partecipare indipendentemente dal livello. Per Pescara avremo la sorpresa della partecipazione di una coppia nazionale argentina, la cui federazione ci ha chiesto la wildcard tecnica e quindi saremo felicissimi di ospitare Ramiro Sanchez e il suo socio che ha fatto addirittura le Olimpiadi di Tokyo”, ha concluso.