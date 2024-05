I MONITOR GAMING LG ULTRAGEAR OLED ARRIVANO IN ITALIA

LG) introduce in Italia la nuova linea di monitor dedicati algaming LG UltraGear™ OLED (27GS95QE,32GS95UE,34GS95QE,39GS95QE, 45GS95QE), ideali per chi è alla ricerca di un’esperienza di gioco coinvolgente ed immersiva.

I monitor LG UltraGear garantiscono un’esperienza visiva senza precedenti grazie ai pannelli OLED con tecnologia MLA+ (Micro Lens Array+) che offre una luminosità del 37,5% in più rispetto alla generazione precedente, raggiungendo i 1300 nit. Oltre alle già eccezionali caratteristiche degli schermi OLED come contrasto infinito e nero perfetto, il trattamento antiriflesso e basso riverberocon opacità del 35% riduce in maniera significativa i riflessi sul display anche in condizioni di forte luminosità. Inoltre, i nuovi modelli integrano latecnologia Live Color Low Blue Light che modera la quantità di luce blu emessa dallo schermo, riducendo in questo modo l’affaticamento degli occhi senza compromettere l’eccellente qualità delle immagini.

LG UltraGear OLED da 32”: il primo monitor con Dual Mode per un’esperienza di gioco personalizzabile

Una delle novità più interessanti della nuova gamma è LG UltraGear OLED32GS95UE,il primo monitor al mondo con funzione Dual Mode certificato da VESA che permette di passare da una risoluzione UHD 4K(3.840 x 2.160)a 240 Hz a immagini Full HD(1.920 x 1.080) a 480 Hz utilizzando semplicemente il joystick. Questa nuova feature permette di scegliere se privilegiare la definizione o la frequenza di aggiornamento applicando istantaneamente la combinazione ottimale in base alla tipologia di gioco in modo molto semplice e andando incontro alle diverse esigenze dei gamers. Per i giochi dal ritmo più intenso e per gli sparatutto, per esempio, si può selezionare la modalità FHD 480Hz, mentre per quelli più story-driven è preferibile la modalità 4K 240Hz.

Oltre a questa importante funzionalità, il nuovo monitor LG UltraGear da 32” offre untempo di risposta di 0,03 ms (GtG) che riduce in modo significativo la sfocatura del movimento, migliora la nitidezza delle immagini e conferisce una maggiore dinamicità a tutta l’esperienza di gioco. Questa caratteristica, unita alle eccezionali performance dello schermo OLED con resa dei colori e contrasti perfetti, consente un coinvolgimento e una user experience davvero eccezionali.

Non solo features e tecnologie innovative, ma anche design e un sistema audio studiati per garantire il massimo dell’immersività. Il design minimalista senza cornici su 4 lati offre una visione a pieno schermo che non distrae dall’azione di gioco e si integra perfettamente in ogni tipologia di ambiente. Mentre per quanto riguarda l’audio, il monitor UltraGear da 32” è dotato di speaker stereo integrati che, grazie alla tecnologia Pixel Sound, emettono il suono direttamente dallo schermo eliminando la necessità di altoparlanti esterni che occuperebbero ulteriore spazio nella postazione. Con questo sistema audio frontale che integra due woofer e il supporto per DTS Virtual:X, si crea un passaggio sonoro tridimensionale coinvolgente ed esaltante.

Design curvo e innovativo per un’esperienza di gioco ancora più immersiva

I monitorLG UltraGear OLED 27GS95QE,34GS95QE,39GS95QE e 45GS95QE sono i perfetti compagni di gaming per chi cerca dispositivi performanti e schermi per un coinvolgimento totale. Infatti, i modelli presentano un design curvo ideale per tutti i giocatori che vogliono immergersi nelle proprie azioni di gioco con immagini nitide. Grazie alraggio di curvatura di 800R (disponibile sui modelli da 34”, 39” e 45”), alformato cinematografico 21:9 e alla soluzione UltraWide Quad HD (3.440 x 1.440), i display mantengono luminosità e colori costanti senza alcun tipo di distorsione. Inoltre, il design senza cornici su 4 lati e il rivestimentoAnti-Glare & Low Reflection assicurano immersività e comfort, mentre la frequenza di aggiornamento di 240 Hz e il tempo di risposta di 0,03 ms (GtG) consentono un’esperienza di gioco fluida e super reattiva.

I nuovi monitor gaming adottano ildesign Unity Hexagonal che combina perfettamente un’estetica elegante con una gestione efficiente dei cavi. Il sottilesupporto a "L", introdotto quest'anno, permette di regolare inclinazione, altezza e rotazione, assicurando flessibilità di installazione e il massimo dell’ergonomia che, grazie all’ingombro ridotto, occupa meno spazio sulla scrivania pur rimanendo saldo e stabile. Ultimo ma non ultimo il design che porta i nuovi modelli direttamente nel futuro.

I modelli32GS95UE e 34GS95QEsono disponibili da oggi suLG Online Shopa un prezzo di lancio consigliato di1.399 euro per il 32” e di 1.299 euro per il 34”.

I modelli27GS95QE,39GS95QE, 45GS95QE sono disponibili inpreordine suLG Online Shopfino al 24 giugno a un prezzo di lancio consigliato di899 euro per il 27”, 1.499 euro per il 39” e di 1.699 euro per il45”.

LG ha inoltre riservato un’esclusiva promozione per tutti gliLG Member che, da oggi fino al 24 giugno, potranno godere di uno speciale sconto del 10% sul prezzo di lancio di tutta la gamma suLG Online Shop.