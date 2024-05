XDEFIANT LA PRESEASON LANCIATA UFFICIALMENTE OGGI IN TUTTO IL MONDO

L'Arena FPS free-to-play con Funzionalità Crossplay dà il via alla Preseason con Cinque Fazioni Ispirate ai Franchise Ubisoft

Ubisoft presenta l'attesissimo XDefiant, uno sparatutto arcade free-to-play dal ritmo incalzante, sviluppato da Ubisoft San Francisco e caratterizzato da fazioni ispirate ad alcuni dei più amati franchise di Ubisoft. Puoi scaricare e giocare gratuitamente a XDefiant dal tuo PC tramite Ubisoft Connect, PlayStation 5 o Xbox Series X|S.

Dopo una serie di beta e test aperti, tutti possono ora godere dei contenuti della preseason che XDefiant ha da offrire, tra cui:

14 mappe ispirate ad altri titoli Ubisoft

Cinque fazioni ispirate ai franchise Ubisoft (una fazione da guadagnare o acquistare)

24 armi

44 accessori

Cinque dispositivi

Gioca nei panni di una delle cinque fazioni ispirate ai franchise Ubisoft: The Cleaners (The Division), Libertad (Far Cry 6), Echelon (Splinter Cell), DedSec (Watch Dogs 2) e Phantoms (Ghost Recon Phantoms). Ogni fazione comprende tre personaggi, ma solo uno sarà sbloccato per ogni fazione. Gli altri sono sbloccabili completando le missioni di gioco.

I giocatori possono sfidarsi in due modalità di gioco: Arena e Lineare. Sono disponibili tre partite in stile Arena:

In Domination, le squadre combattono per controllare tre zone fisse.

In Occupy, le squadre combattono per controllare una zona che si sposta periodicamente sulla mappa.

In HotShot i giocatori combattono per ottenere il maggior numero di KO (in HotShot, i punti vengono concessi o negati solo quando i giocatori raccolgono le piastrine dai nemici o dagli alleati caduti. Inoltre, il giocatore che detiene il maggior numero di piastrine precede l'HotShot e ottiene una serie di buff di velocità, ma è segnato sulla mappa per tutti).

Sono disponibili due partite lineari, in cui i giocatori assumono ruoli di attacco o di difesa.

In Zone Control, ad esempio, la squadra che attacca lavora per proteggere cinque zone in progressione sulla mappa, mentre i difensori devono lottare per fermarli.



In Escort, la squadra che attacca deve portare un pacco a destinazione attraverso la mappa, mentre i difensori tentano di ostacolare il loro progresso e persino di respingere il pacco.

Dopo la preseason, XDefiant avrà contenuti stagionali, con una nuova fazione, tre nuove mappe, tre nuove armi e molto altro ancora ogni stagione.