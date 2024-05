Trasporti - Angelilli (Lazio): Settore strategico a rischio per crisi internazionale

Economia - “In questo momento in Italia è strategico parlare di logistica, di trasporto, di reti e di servizi alle imprese. Mai come in questo momento dobbiamo sentirci una squadra perché la situazione internazionale rischia di interferire su tutto lo sviluppo economico, anche le reti rischiano di essere messe in una situazione complessa. Alla Commissione Europea affideremo molti compiti strategici, l'Europa deve essere un elemento di facilitazione per le imprese ed il sistema economico. Ci aspettiamo molto dalla Commissione Ue”. Lo ha detto Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio durante il suo intervento in occasione dell'evento “Un caffè a Villa Borghese. La logistica europea al centro degli scenari geopolitici mondiali” promosso da Alis a Roma.

