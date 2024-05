Piano Salva Casa di Salvini: Sanatorie per 21 Milioni di Italiani - Dettagli e Novità

Il "Piano Salva Casa" di Matteo Salvini, annunciato recentemente, prevede sanatorie per piccole irregolarità edilizie che potrebbero coinvolgere fino a 21 milioni di italiani. Il decreto sarà discusso nel Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 e mira a regolarizzare situazioni minori che spesso impediscono la compravendita di immobili. Secondo Salvini, il provvedimento non riguarderà grandi abusi edilizi come ville abusive con piscine in riva al mare, ma si concentrerà su difformità di lieve entità come tramezzi, soppalchi, balconi, finestre e tende.

Il vicepremier ha spiegato che l'obiettivo del decreto è ridurre la burocrazia e "liberare" gli uffici dalle pratiche edilizie minori. Le sanatorie previste dal piano permetteranno di regolarizzare modifiche interne ed esterne di piccola entità, escludendo interventi su pilastri, solette e muri portanti, soprattutto per edifici costruiti prima del 1977 senza regolari permessi.

Il piano è stato accolto positivamente anche da Antonio Tajani, leader di Forza Italia, che ha sottolineato la distinzione tra sanatorie e condoni, approvando la possibilità di sistemare piccole irregolarità senza creare problemi sostanziali.

Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, ha dichiarato che il piano rappresenta una "buona notizia" per i proprietari di immobili, consentendo di risolvere numerose situazioni che ostacolano la commerciabilità dei beni a causa di piccole irregolarità.

Il decreto, secondo le fonti ministeriali, si concentrerà su piccole modifiche che non richiedono permessi o comunicazioni, come l'installazione di tende da esterno, lasciando fuori dal provvedimento le "variazioni essenziali" che impattano sulla stabilità dell'edificio.

Il piano, se approvato, potrebbe avere un impatto significativo sul mercato immobiliare italiano, offrendo a milioni di proprietari la possibilità di regolarizzare situazioni altrimenti bloccate dalla complessità normativa.