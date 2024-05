Fedez sta male? Myrta Merlino: L'ho sentito personalmente, ecco la verità

Negli ultimi giorni, si sono diffuse numerose voci riguardo le condizioni di salute del rapper Fedez. Dopo aver annullato la sua partecipazione al nuovo programma di Alessandro Cattelan per "motivi di salute", la Rai ha rilasciato una nota concordata con il suo staff, lasciando spazio a speculazioni. Alcuni rumor hanno addirittura parlato di un ricovero urgente in ospedale e di condizioni critiche. Tuttavia, Fedez ha prontamente smentito queste voci tramite i suoi canali social, rassicurando i follower: "Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita".

La conduttrice di "Pomeriggio Cinque", Myrta Merlino, ha voluto fare chiarezza sulla situazione, affermando di aver parlato direttamente con Fedez. "Hanno detto di tutto sulla sua salute. Poi è uscita anche un'Ansa secondo la quale sarebbe stato portato al Pronto Soccorso. Ma cosa c'è di vero in tutto questo? Io Fedez l'ho sentito personalmente e mi ha assicurato che adesso sta meglio, sta bene. Tutto il chiacchiericcio è nato perché lui ha disdetto una partecipazione televisiva. Le malelingue dicevano che l'annullamento era dovuto alla storia con Cristiano Iovino".

Nonostante le rassicurazioni, le voci non si sono completamente spente. Alcuni sostengono che Fedez abbia evitato l'ospitata da Cattelan per non affrontare domande sull'inchiesta del presunto pestaggio a Iovino, che lo vede coinvolto. Tuttavia, non ci sono più dubbi sul fatto che il rapper sia in buona salute.

La vicenda ha attirato molta attenzione, mettendo in luce ancora una volta come le informazioni non verificate possano alimentare paure e speculazioni infondate. Le parole di Myrta Merlino e lo stesso intervento di Fedez mirano a riportare serenità tra i fan e a chiarire definitivamente la situazione.