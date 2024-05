Galaxy Book4 Edge: arriva il laptop AI di nuova generazione di Samsung che espande l'ecosistema Galaxy AI

Potenziato da Galaxy AI, Microsoft Copilot+ e supportato dalla piattaforma di calcolo Snapdragon X Elite con 45 TOPS NPU di potenza di calcolo AI,

il primo laptop AI di nuova generazione al mondo rivoluziona il modo in cui gli utenti utilizzeranno unPC.

Samsung Electronics ha presentato oggi Galaxy Book4 Edge, il primo laptop AI di nuova generazione al mondo. Con prestazioni di calcolo AI di 45 TOPS e funzioni AI ibride all'avanguardia, Galaxy Book4 Edge arricchisce l'esperienza del laptop e offre l'ecosistema AI mobile più iperconnesso di sempre. Insieme, Samsung e i principali partner del settore, stanno promuovendo l'innovazione dell'intelligenza artificiale e con Galaxy Book4 Edge stanno dando vita alla nuova generazione di laptop dotati di intelligenza artificiale.

“Galaxy Book4 Edge espande la nostra visione della connettività AI - colmando il divario tra cellulare e laptop e democratizzando le esperienze AI che rivoluzionano il modo in cui operiamo ogni giorno”, ha dichiaratoTM Roh, President and Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Questo laptop AI di nuova generazione sblocca nuovi livelli di prestazioni in termini di calcolo, resi possibili dalla nostra collaudata interfaccia Galaxy e dalla collaborazione attiva con i leader del settore per portare ai nostri utenti soluzioni hardware e software di altissimo livello.”

Perfezionare la connettività AI

Galaxy AI su Galaxy Book4 Edge consente un'esperienza connessa di altissimo livello, grazie alla compatibilità con il Wi-Fi 7 per una connessione rapida e fluida tra i dispositivi, unendo in modo straordinario l’elaborazione sul dispositivo e quella basata sul cloud. Grazie a questo approccio ibrido, gli utenti possono beneficiare delle funzioni di intelligenza artificiale anche quando sono offline, mantenendo al contempo la massima sicurezza sui propri dati. Grazie all'AI on-device, la piattaforma intelligente Snapdragon impara dagli utenti nel tempo, aumentando la produttività e creando un'esperienza AI ottimizzata.

Con l'introduzione di Galaxy Book4 Edge, la possibilità di usufruire di funzionalità AI complete su tutti i dispositivi Galaxy non è mai stata così accessibile. Galaxy Book4 Edge è un laptop Copilot+ e consente di trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro dispositivi, aiutandoli a essere più produttivi e creativi utilizzando un linguaggio semplice e familiare. Collegando un dispositivo mobile a Galaxy Book4 Edge è possibile sperimentare le funzionalità di Galaxy AI su un display ancora più grande e coinvolgente grazie a Link to Windows. Cerchia e Cerca con Google visualizza i risultati di Google sul display del laptop e li incolla direttamente nei file per lavorare in modo rapido e senza interruzioni. Infine, Galaxy Book4 Edge introduce sul laptop anche le funzioni Assistente Chat e Traduzione Live.

Samsung ha collaborato con Microsoft per introdurre Windows Copilot su Galaxy Book, offrendo un mix perfetto di intelligenza artificiale sul dispositivo e sul cloud, garantendo così un'esperienza ottimale. Per le azioni di tutti i giorni, come l'impostazione di sveglie, il recupero di contatti, l'invio di messaggi e altro ancora, gli utenti possono accedere ai loro dispositivi mobili tramite le indicazioni vocali di Copilot. Copilot, inoltre, supporta anche suggerimenti intelligenti per le azioni successive, per una maggiore produttività .

Fare di più, più velocemente

Galaxy Book4 Edge rappresenta la conferma dell’impegno di Samsung nel fornire le migliori esperienze della categoria attraverso un hardware di qualità superiore, sapientemente ottimizzato con un software all'avanguardia. Progettato da zero per l'intelligenza artificiale, Galaxy Book4 Edge introduce una nuova generazione di laptop con intelligenza artificiale, consentendo agli utenti di sfruttare appieno le potenzialità dell'intelligenza artificiale e di ottenere di più con minor sforzo. Con una potenza di elaborazione di 45 TOPS NPU, il processore Snapdragon® X Elite conferisce a Galaxy Book4 Edge prestazioni impareggiabili per le funzionalità AI presenti in tutte le applicazioni. Grazie al processore Snapdragon più veloce e potente di un computer portatile, la tecnologia AI di Galaxy migliorerà continuamente, assicurando un'esperienza d'uso fluida e reattiva.

Liberare il potenziale creativo in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo

Gli utenti Galaxy possono ora usufruire di una suite di strumenti creativi ancora più completa. Galaxy Book4 Edge tramite Paint Cocreator di Microsoft utilizza l'intelligenza artificiale per migliorare le attività creative. È possibile modificare disegni e testi per trasformarli in opere d'arte o inserire suggerimenti di testo per creare progetti completamente nuovi.

La creatività nelle presentazioni raggiunge un livello superiore con Windows Studio Effects. È possibile rendere le videoconferenze più divertenti sperimentando i filtri della fotocamera e gli effetti di background grazie all'intelligenza artificiale del dispositivo, oppure utilizzare le funzioni di inquadratura automatica, contatto visivo e messa a fuoco della voce.

Il display premium di Galaxy Book4 Edge e i miglioramenti di design rendono ancora più facile immergersi completamente nelle attività creative. Vision Booster offre una migliore visibilità all'aperto e il touchscreen multi-touch a 10 punti antiriflesso riduce drasticamente i riflessi insieme al display con tecnologia Dynamic 2X AMOLED. Il design ultrasottile e leggero garantisce agli utenti la libertà di dare spazio alla creatività in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. La frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz offre una visualizzazione superiore, insieme a standard di luminosità e colore di livello cinematografico.

Grazie alla funzione Auto Super Resolution, Galaxy Book4 Edge non scende a compromessi quando si tratta di grafica, offrendo una resa visiva ad alta definizione e con frame di qualità superiore, in grado di ottimizzare le prestazioni dei videogiochi in tempo reale.

Sicurezza garantita, supportata da Samsung Knox e Microsoft

Protetto da Samsung Knox, la piattaforma di sicurezza multilivello di Galaxy, Galaxy Book4 Edge salvaguarda le informazioni più importanti e protegge dalle eventuali vulnerabilità grazie all'hardware sicuro, al rilevamento delle minacce in tempo reale e alla protezione collaborativa. Inoltre, essendo un laptop Microsoft Secured-core, gli utenti Windows possono contare sulla protezione avanzata del firmware, che viene fornita con il più alto livello di protezione di Windows 11.

Con l'AI integrata sul dispositivo, alcune funzioni Galaxy AI e Copilot elaborano le richieste dell'utente senza caricare i dati nel cloud, proteggendo la privacy. Grazie all'AI on-device, alcune funzioni Galaxy AI e Copilot+ elaborano le funzioni dell'utente senza caricare i dati nel cloud, proteggendo la privacy dell'utente. Con Recall, le istantanee sono esclusivamente personali. Rimangono in locale sul laptop ed è possibile utilizzare comandi semplici per eliminare, regolare e filtrare i contenuti salvati. L'utente ha sempre il controllo, mantenendo un livello di privacy elevato. Per le funzioni che richiedono un'attività di intelligenza artificiale basata su cloud, la suite di funzioni di sicurezza di Microsoft offre una protezione 24 ore su 24. Le impostazioni sulla privacy del dispositivo incarnano ulteriormente l'impegno di Samsung Galaxy nel dare agli utenti la possibilità di scelta quando si tratta del proprio dispositivo e delle protezioni AI.

La ricerca di documenti, e-mail o pagine web sul laptop può richiedere molto tempo. Grazie a Recall, ora è sufficiente indicare gli elementi che si ricordano per trovarli rapidamente. In alternativa, è possibile effettuare una ricerca cronologica per individuare i contenuti di cui si ha bisogno e recuperarli.

Nell'ambiente di lavoro ibrido di oggi, le videochiamate sono un’attività che facciamo quotidianamente e Galaxy Book4 Edge aiuta a superare le barriere linguistiche con colleghi, amici e familiari provenienti da tutto il mondo. Live Captions fornisce sottotitoli accurati in tempo reale. Se ci sono vocali, indipendentemente dall'applicazione, questi vengono trasformati in sottotitoli in inglese in tempo reale direttamente sullo schermo.

Galaxy Book4 Edge è progettato per rendere i processi di lavoro più efficienti che mai, grazie a un'elaborazione AI estremamente efficiente e 4 volte più veloce grazie alla piattaforma di calcolo Snapdragon X Elite . Passare da un'applicazione all'altra e da un comando all'altro è possibile grazie al tasto AI dedicato del dispositivo, che consente di attivare le funzionalità AI con la semplice pressione di un tasto. E quando si usa Galaxy Book4 Edge, si può contare su una batteria che dura tutto il giorno, una riproduzione video fino a 22 ore , e la ricarica Super Fast.

Pronti per il futuro del business

Grazie alla maggiore sicurezza di Samsung Knox, Galaxy Book4 Edge offre alle aziende un punto di ingresso per integrare le funzionalità AI nelle loro organizzazioni, aiutandole a compiere i prossimi passi nella loro pianificazione tecnologica. Le aziende possono ora fornire in modo sicuro ai propri dipendenti funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che faciliteranno il loro lavoro. Per esempio, i dipendenti possono utilizzare il linguaggio naturale per individuare rapidamente i documenti e scoprire facilmente i documenti correlati all'attività in corso per un flusso di lavoro integrato; eliminare le barriere linguistiche con i colleghi grazie alla traduzione in Live Captions delle videochiamate; e infine disporre di un proprio assistente personale che può aiutare a effettuare chiamate, inviare messaggi e rimanere in contatto quando si è in movimento. Queste funzionalità avanzate di intelligenza artificiale mettono a disposizione degli utenti funzioni intelligenti che migliorano la produttività e consentono un multitasking intuitivo.

DisponibilitÃ