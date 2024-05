Terremoto Campi Flegrei - caos al supermercato: Andiamo via - Video

Cronaca - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei colpisce Pozzuoli e Bacoli. Paura nelle case, i cittadini si riversano in strada. In un supermercato di Pozzuoli, gli effetti del sisma: "Guardate che disastro... Lo abbiamo sentito tutti quanti, ci siamo resi conto che ce ne dobbiamo andare?", dice una persona in un video diffuso su X.

Cronaca - Scuole chiuse a Pozzuoli e Bacoli domani, 21 maggio 2024, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata nella serata di oggi. "Stiamo ricevendo diverse segnalazioni sia alla Protezione Civile che alla Polizia Municipale, ma le ... Continua a leggere>>