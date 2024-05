Iran - Raisi sull'elicottero prima dello schianto: le immagini - Video

Internazionale - Il presidente dell'Iran Ebrahim Raisi in volo poco prima dello schianto dell'elicottero su cui viaggiava con il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian e il loro entourage. Il video è stato diffuso dai media statali iraniani e mostra i passeggeri a bordo del velivolo poi precipitato in una località al confine con l’Azerbaigian, dove si era recato per partecipare alla cerimonia di apertura della diga di Qiz Qalasi.

Internazionale - Ebrahim Raisi, presidente dell'Iran, è morto nell'incidente che ha coinvolto l'elicottero su cui viaggiava ieri. Il velivolo è precipitato a 20 km dal confine con l'Azerbaigian. La tv di Stato iraniana ha annunciato ufficialmente ... Continua a leggere>>

La clip dura solo pochi secondi e mostra Raisi mentre guarda parti di un cantiere.