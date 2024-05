Sciame sismico nei Campi Flegrei - diverse scosse terremoto nella notte

Cronaca - Continua lo sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei, dove nella notte di oggi, 20 maggio, ci si sono state diverse scosse di terremoto. L'ultima è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) alle ore 8.50, di magnitudo 2.3, a una profondità di 2 km. In precedenza, alle 3.56 c'è stata una scossa di magnitudo 2.2 e pochi minuti dopo (alle 4.14) di magnitudo 2.

"L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 03:56 del 20/05/2024 (UTC 01:56 del 20/05/2024) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 11 terremoti con magnitudo Md = 0 (10 localizzati) e magnitudo massima Md=2.2±0.3" ha reso noto il Comune di Pozzuoli.