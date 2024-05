Maltempo Veneto e Friuli Venezia Giulia: Violenti temporali, grandine e allagamenti

Nelle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio 2024, una perturbazione si è abbattuta sul Veneto e il Friuli Venezia Giulia, portando piogge intense, temporali, lampi, tuoni, raffiche di vento e in alcuni casi grandine.

I vigili del fuoco hanno ricevuto centinaia di richieste di soccorso, intervenendo in oltre 250 situazioni critiche, principalmente per allagamenti, smottamenti e alberi caduti o pericolanti. Le zone più colpite sono state le province di Vicenza, Padova e Venezia, ma i temporali non hanno risparmiato nemmeno alcune aree del Trevigiano.

Due ponti sono crollati a Malo (Vicenza), mentre tre argini hanno ceduto a Isola Vicentina, Castelnuovo e tra Zimella e Cologna Veneta (Verona).

Allerta Rossa e Monitoraggio dei Fiumi

Fino a giovedì 16 maggio, la situazione è considerata critica, con particolare attenzione alla parte orientale del Veneto e al confine con il Friuli Venezia Giulia, dove i fiumi Livenza, Meduna e Tagliamento sono sotto osservazione.

Scuole Chiuse e Trasporti Interrotti

A causa del maltempo, diverse scuole sono rimaste chiuse in alcuni comuni del Trevigiano e della provincia di Belluno. Inoltre, la circolazione ferroviaria è stata sospesa su alcuni tratti delle linee nel Lazio a causa di alberi caduti e frane.

Secondo le stime preliminari di Coldiretti, il maltempo ha causato danni all'agricoltura, con centinaia di ettari di mais, grano, soia e ortaggi finiti sott'acqua, terreni franati e danni ai vigneti, soprattutto nel Padovano.

Numerose immagini e video hanno documentato gli effetti del maltempo, mostrando strade e aree allagate, alberi caduti e danni causati dalle forti piogge e dalla grandine.