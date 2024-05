Debutto di Farmer's Dynasty 2 allo Steam Next Fest

Lo sviluppatore polaccoindipendente Umeo Studios, in collaborazione con l'editoredi giochi Toplitz Productions, annuncia con orgoglio cheFarmer's Dynasty 2, una simulazione agricola a mondo aperto,farà il suo debutto con una demo giocabile durante lo SteamNext Fest a giugno.

Farmers Dynasty 2 portai giocatori in grandi spazi aperti e offre lorol'opportunità di assaporare il mondo dell'agricoltura mentrecostruiscono, coltivano e si immergono nell'essenza dellavita rurale utilizzando attrezzature e veicoli agricolitradizionali e moderni. La diversità dei macchinari vecchi emoderni può essere utilizzata, dai trattorisottodimensionati ai mostri da 400 CV. I giocatori possonoselezionare attrezzature tradizionali più collaudate eaffidabili da rinnovare e utilizzare, oppure possonoabbracciare macchine più moderne e potenti per alleggerireil carico di lavoro.

Quando verrà lanciato suPC, Farmer’s Dynasty 2 trasporterà i giocatori in unasimulazione agricola a mondo aperto meravigliosamentedettagliata, completa di un'emozionante campagna principalee un assortimento di accattivanti missioni secondarie.Familiare per gli appassionati del genere, Farmer’s Dynasty2 non solo offre un approccio nostalgico delle tradizioniagricole, ma offre anche una nuova interpretazionedell'amata esperienza.

La demo giocabile saràdisponibile durante lo Steam Fest dal 10 al 17 giugno e igiocatori possono ora inserire il gioco nella lista deidesideri su Steam qui.