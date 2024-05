Con le soluzioni FRITZ!Box prestazioni al massimo con Wi-Fi 7 per fibra ottica, DSL e cavo

ANGA COM, l’appuntamento europeo di Colonia dedicato al mondo business che riunisce operatori, vendor e provider, è stata l’occasione per AVM per ribadire il proprio ruolo da protagonista per la connettività per la banda larga con i più innovativi modelli FRITZ!Box per la fibra ottica, DSL e cavo. Riflettori puntati sulle soluzioni top di gamma come: FRITZ!Box 5690 Pro per le connessioni in fibra ottica e DSL, FRITZ!Box 7690 per DSL con Wi-Fi 7 e standard Zigbee, la prossima versione del sistema operativo FRITZ!OS 8 e le nuove proposte per la rete Mesh e la gestione Wi-Fi.

FRITZ!Box 7690: anteprima assoluta ad ANGA COM

Questo modello rappresenta il nuovo prodotto di punta per DSL di AVM perché introduce nuovi standard in termini di velocità, performance e versatilità, infatti, può essere utilizzato per tutte le connessioni DSL raggiungendo una velocità di 300 Mbit/s, inoltra, supporta lo standard Wi-Fi 7 a 5 e 2.4 GHz e grazie alla configurazione 4x4, trasmette con 8 antenne.

Per la navigazione ultraveloce, lo streaming e il gaming, il FRITZ!Box 7690 raggiunge una velocità Wi-Fi fino a 7,2 Gbit/s, ovvero il doppio delle prestazioni del modello precedente. Per le reti cablate, questo nuovo prodotto offre due porte LAN da 2,5 gigabit, una delle quali può essere utilizzata come porta WAN, ad esempio, per il collegamento a un modem in fibra ottica, mentre due porte LAN da 1 Gbit/s assicurano una connessione veloce e affidabile ad altri dispositivi della rete.

Il potente hardware del FRITZ!Box 7690 con processore multi-core assicura un'elaborazione accelerata dei pacchetti dati, migliorando in modo significativo l'efficienza e la velocità di risposta. Grazie all'ampia capacità di memoria, il router è perfettamente predisposto per tutti gli aggiornamenti futuri delle funzioni. Per quanto riguarda le prestazioni VPN, FRITZ!Box 7690, con WireGuard raggiunge un incremento di sei volte, mentre con IPsec le connessioni VPN sono circa dieci volte più veloci e gli utenti hanno ancora più opzioni per applicazioni smart (home e office).

Il nuovo router DSL supporta gli standard di comunicazione Zigbee e FRITZ!DECT, il che significa che molti dispositivi ‘intelligenti’ di altri produttori, per esempio le luci LED, possono essere integrati negli ambienti smart per applicazioni sia home e sia office. Inoltre, FRITZ!Box 7690 è predisposto per lo standard Matter per la domotica. Come tutti i FRITZ!Box, questa novità di casa AVM offre ampie funzioni di telefonia – es. trasferimento di chiamata e segreteria telefonica - nonché sistema operativo FRITZ!OS con firewall, parental control, rete guest Wi-Fi. L’ampia gamma di funzioni fa di questo prodotto la soluzione ideale per gli ambiti consumer e business che necessitano di connessioni sicure e affidabili. La disponibilità del nuovo FRITZ!Box 7690 è prevista per l’estate.

FRITZ!Box 5690 Pro: tre frequenze di banda per fibra e DSL con Wi-Fi 7 e Zigbee

Grazie al modem integrato, FRITZ!Box 5690 Pro supporta sia connessioni in fibra ottica sia DSL raggiungendo velocità fino a 2.5 Gbit/s su fibra e 300 Mbit/s su DSL. Prestazioni elevatissime in quanto FRITZ!Box 5690 Pro offre un potentissimo Mesh tri-band che include la band 6 GHz, la nuova terza banda di frequenza per il Wi-Fi.

Il nuovo FRITZ!Box 5690 Pro supporta lo standard wireless Wi-Fi 6 a 2,4 GHz e il Wi-Fi 7 di nuova generazione a 5 e 6 GHz, con migliori prestazioni in termini di latenza, velocità e throughput. Arriva fino a fino a 18,5 GBit/s attraverso 12 antenne. FRITZ!Box 5690 Pro è un’ottima soluzione anche per la rete cablata. Dispone di una porta LAN/WAN da 2,5 gigabit e di quattro porte LAN da 1 GBit/s. Grazie al supporto per gli standard Zigbee, DECT ULE e - in futuro - Matter, è possibile integrare nella rete anche dispositivi di altre case produttrici di dispositivi smart. Prestazioni VPN elevate grazie alle connessioni tramite IPsec che sono circa due volte più veloci rispetto ai modelli precedenti, mentre con WireGuard è possibile ottenere un aumento fino al 20%. Grazie al potente hardware con processore multi-core, il FRITZ!Box 5690 Pro offre prestazioni e velocità eccezionali con un utilizzo efficiente dal punto di vista energetico ed è predisposto per tutti gli aggiornamenti futuri grazie all'elevata capacità di archiviazione. Il disponibilità sul mercato del FRITZ!Box 5690 Pro è prevista per l’estate.

Rete Mesh ancor più efficiente con FRITZ! Grazie alle specifiche tecniche TR-069 e alla tecnologia Mesh, che si basano su standard riconosciuti a livello internazionale, FRITZ!Box può essere utilizzato anche per la gestione Wi-Fi backend e cloud-based. AVM presenta ulteriori opzioni per la rete Mesh come la funzione Mesh Master per i FRITZ!Repeater, che può essere utilizzata per creare un sistema Mesh scalabile in modo flessibile nelle reti esistenti, indipendentemente dal router.

Ambienti ‘intelligenti’ con DECT ULE, Zigbee e lo standard Matter

Tutti i nuovi prodotti FRITZ! offrono un'esperienza Smart completa grazie allo standard DECT ULE. Con FRITZ!App è possibile controllare in modo intelligente ed efficiente una serie di funzionalità per gestire il consumo energetico, controllare il riscaldamento e l'illuminazione. Grazie agli standard Zigbee e e Matter, gli utenti hanno a disposizione un'ampia gamma di opzioni e possibilità di applicazioni intelligenti senza la necessità di un hub Smart aggiuntivo.

FRITZ!OS 8 in anteprima ad ANGA COM

Nuova usabilità e design sono tra le novità della prossima versione del sistema operativo FRITZ!OS 8.0 che semplifica ulteriormente la configurazione di un FRITZ!Box e ottimizza l'interfaccia utente. Nei prossimi mesi saranno integrate nuove funzionalità Wi-Fi, Smart Home, FRITZ!Fon e VPN.