Firenze: morto motociclista 23enne Ettore Maoggi, ex calciatore che aveva sconfitto la Leucemia

Un tragico incidente stradale ha scosso la città di Firenze nel pomeriggio di martedì 14 maggio. La vittima è Ettore Maoggi, un motociclista di 23 anni ed ex calciatore che aveva sconfitto la leucemia. L'incidente è avvenuto in viale Belfiore e ha coinvolto la moto di Maoggi e un'auto guidata da un uomo di 55 anni. Nonostante i soccorsi tempestivi, per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Ettore Maoggi era noto per la sua battaglia vinta contro la leucemia, una malattia che aveva sconfitto con grande determinazione. La notizia della sua morte ha lasciato un profondo dolore nella comunità, che lo ricordava non solo per le sue doti sportive ma anche per il suo coraggio e la sua forza d'animo.

Le autorità stanno ancora indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine per gestire la situazione e raccogliere tutte le informazioni necessarie.