Come preparare il caffè a casa buono come al bar

Il caffè è una tradizione italiana storica ma riuscire a preparare un caffè espresso in casa che abbia lo stesso sapore di quello del bar è molto difficile. Le tecniche di preparazione, infatti, spesso non combaciano e così ci si ritrova a bere un caffè non soddisfacente.

Capire come avere un caffè espresso perfetto e farselo a casa è una delle soddisfazioni migliori per chi ama il caffè, vediamo allora alcuni consigli pratici che partono dalla base che bisogna fare attenzione ai dettagli e adottare un approccio meticoloso per:

La selezione dei chicchi di caffè oppure della giusta miscela;

Alla preparazione.

Usare una macchina per l’espresso

Utilizzare una macchina per l’espresso e scegliere capsule per il caffè di qualità è il modo più pratico, comodo e facile per preparare in casa un caffè come al bar. Non prevede molti passaggi ma solo una giusta accortezza, per ottenere il massimo delle prestazioni da una macchina per il caffè espresso è, infatti, essenziale seguire alcuni passaggi.

È importante accendere la macchina qualche minuto prima di inserire la capsula di caffè, questo permette alla macchina di raggiungere la temperatura ottimale per l'estrazione, e permette così di assicurarsi che il caffè venga preparato correttamente e mantenga il suo sapore autentico e possa sprigionare tutto il suo aroma.

La scelta delle capsule gioca un ruolo cruciale nella qualità del caffè. Optare per capsule di alta qualità garantisce un risultato eccellente. Le capsule di buona qualità sono realizzate con caffè fresco e macinato correttamente, conservando così tutte le caratteristiche aromatiche e di gusto. È possibile trovarne di vario tipo e con vari aromi e gusti così da adattarsi al proprio palato.

Selezione dei chicchi e della miscela giusta

Il primo passo è scegliere i giusti chicchi oppure la giusta miscela. Se preferisci avere un caffè in chicchi devi optare per un prodotto fresco e di alta qualità; per riconoscere dei chicchi perfetti assicurati che siano lucidi e privi di macchie.

Puoi trovare una vasta gamma di chicchi di caffè provenienti da diverse regioni del mondo, ognuna con il suo sapore unico. I chicchi di arabica sono generalmente preferiti per il loro gusto più morbido e aromatico, mentre quelli di robusta sono più corposi e amari.

Nello stesso modo, se opti per una miscela scegli un prodotto di qualità e fai in modo di preservarne aroma e qualità, come? Usando dei contenitori in vetro con tappo ermetico, questo consente di mantenere il caffè lontano da umidità e aria.

Infine, conservare il caffè lontano da fonti di luce diretta e sbalzi di temperatura permette di avere un caffè in chicchi o miscela sempre perfetto.

Come macinare il caffè in chicchi

La macinatura del caffè è essenziale per ottenere un estratto bilanciato. Per la preparazione con macchine espresso, è necessario avere una macinatura fine, simile a quella del sale da tavola. Per la moka o altri metodi di preparazione a pressione, la macinatura dovrebbe essere più grossolana, simile al granello di sabbia. L'obiettivo è ottenere una consistenza uniforme per una estrazione uniforme, questo permette di avere un gusto corposo e intenso.

Come si prepara un buon caffè a casa con moka

Per un caffè ottimale, bisogna:

Riempire il filtro con caffè macinato senza comprimerlo;

Riempire il serbatoio di acqua appena sotto il livello della valvola di sicurezza;

Utilizzare una fiamma media;

Spegnere appena si sente il sibilo del caffè che esce, questo evita il sapore di bruciato.

Come fare un’ottima schiuma per il cappuccino

Quando si prepara la schiuma per il cappuccino è importante ricordarsi che essa deve essere fredda, per chi non possiede un cappuccinatore è possibile ottenere una schiuma densa e corposa seguendo queste brevi istruzioni: basta prendere un barattolo di vetro e versarvi il latte desiderato! Dopo aver fatto questo si dovrà chiudere il barattolo e shakerare per circa mezzo minuto; per un altro mezzo minuto è consentito riscaldare la schiuma in un pentolino di ferro o nel forno a microonde.