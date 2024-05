Amadeus e l'ultimo giorno alla Rai ... niente dirigenti!

L'ultimo giorno di Amadeus alla Rai è stato segnato da momenti di commozione e addii personali, ma con una notevole assenza di figure dirigenziali. Venerdì 10 maggio, Amadeus ha registrato le ultime puntate del programma "Affari Tuoi" presso il Teatro delle Vittorie, mostrandosi visibilmente emozionato. Durante questi momenti, è stato catturato mentre dava un affettuoso bacio a sua moglie, Giovanna Civitillo, sotto l'occhio delle telecamere. Nonostante la presenza di numerosi amici per salutarlo, nessun alto dirigente era presente, segnalando un distacco freddo da parte della Rai.

Lo stesso giorno, Amadeus ha partecipato all'ultima puntata di "Viva Rai2!" condotta da Fiorello, chiudendo un altro capitolo significativo della sua carriera in Rai. Dopo questo evento, le strade professionali di Amadeus e Fiorello sembrano dividersi: Amadeus si trasferirà al Nove, mentre Fiorello ha annunciato una pausa, rimanendo "fino alla prossima idea".

Il clima durante l'addio di Amadeus è stato percepito come più freddo rispetto a quello di Fiorello, il quale ha ricevuto un caloroso saluto dalla Rai. Al Teatro delle Vittorie, l'unico dirigente presente era Raffaella Sallustio, vicedirettrice dell'intrattenimento access prime time della Rai e responsabile di "Affari Tuoi". Questa mancanza di una presenza dirigenziale più ampia ha lasciato un senso di mancato riconoscimento per il successo del programma sotto la guida di Amadeus.

Per quanto riguarda Giovanna Civitillo, attualmente lavora nel programma quotidiano di Antonella Clerici, "È sempre mezzogiorno". Nonostante le incertezze sul suo futuro professionale, sembra che non ci siano piani immediati per lei all'interno del gruppo Warner Bros. Discovery, suggerendo che potrebbe continuare il suo impegno in Rai, almeno per il prossimo anno.