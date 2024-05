Nuovi schermi Samsung con AI

La nuova line-up di schermi di Samsung inaugura una nuova era di tv AI e porta l’esperienza di home entertainment a un livello superiore

Grazie processori avanzati e a potenti funzionalità basate sull'AI, i TV Samsung amplificano i sensi e regalano esperienze visive e audio di cinema e sport più dinamiche e coinvolgenti. Con dettagli e nitidezza delle immagini superiore e suoni più ricchi e realistici.

In occasione del consueto evento annuale Unbox & Discover, Samsung Electronics - leader mondiale nella produzione di TV per 18 anni consecutivi, - offre un nuovo approfondimento della nuova line-up 2024 di TV, Neo QLED 8K e 4K, TV OLED e soundbar che, guidate dall'intelligenza artificiale, offrono un’esperienza di intrattenimento domestico ancora più elevata.

“Con questa nostra nuova line-up stiamo spingendo più in là i confini dell'home entertainment integrando l'AI in modi che vanno oltre le tradizionali esperienze di visione, ciò testimonia il nostro impegno per l'innovazione ", ha dichiarato SW Yong, Presidente e Responsabile del Visual Display Business di Samsung Electronics. “I nostri nuovi prodotti non solo forniscono esperienze visive eccezionali, ma contribuiscono anche in modo significativo a migliorare lo stile di vita dei nostri consumatori."

Sensi amplificati con Neo QLED 8K: un’esperienza visiva di cinema e sport senza precedenti

Neo QLED 8K è il modello di punta dell'ultima linea di TV Samsung, un concentrato di caratteristiche che ridefiniscono l'esperienza del grande schermo, stabilendo un nuovo standard di immersione visiva nella categoria dei grandi schermi premium. Con Neo QLED 8K ogni scena è una festa per gli occhi, grazie alla sua tecnologia di immagine guidata dall'intelligenza artificiale che mette in risalto i dettagli più fini con una chiarezza e una naturalezza eccezionali, dalle espressioni facciali alle sfumature più sottili.

Il TV presenta l’avanzato processore NQ8 AI Gen3 che segna un salto significativo nella tecnologia AI TV. Dotato di un'unità di elaborazione neurale (NPU), offre velocità doppia rispetto al suo predecessore, insieme a un aumento di otto volte delle reti neurali, da 64 a 512, garantendo un'esperienza visiva eccezionale con dettagli nitidi, indipendentemente dalla sorgente di ingresso.

La tecnologia 8K AI Upscaling Pro trasforma i programmi e i film adattandoli perfettamente al display 8K, consentendo agli utenti di godere di un livello di dettagli e di nitidezza delle immagini superiore a quello dei televisori 4K tradizionali.

Inoltre, AI Motion Enhancer Pro rende più fluida e chiara l'azione veloce - un sogno per gli appassionati di sport - mentre Real Depth Enhancer Pro aggiunge una profondità realistica all'immagine e fa entrare lo spettatore nella scena ogni volta.

Audio ancora più preciso, ricco e realistico

Il Neo QLED 8K offre anche un audio preciso grazie alla tecnologia audio AI. L'Active Voice Amplifier Pro di quest'anno è ora in grado di estrarre i dialoghi dal rumore di fondo, assicurando che ogni parola venga ascoltata chiaramente.

Object Tracking Sound Pro arricchisce inoltre l'esperienza audio sincronizzando il suono con l'azione sullo schermo, creando un'esperienza visiva più dinamica e coinvolgente.

Adaptive Sound Pro perfeziona ulteriormente l'esperienza audio regolando in modo intelligente l'audio in base al contenuto e all'acustica della stanza, per un suono davvero ricco e realistico.

Funzioni AI per ogni esigenza

Il Neo QLED 8K vanta anche funzioni AI che comprendono e si adattano alle esigenze degli utenti.

L'AI Auto Game Mode entra in funzione durante il gioco, ottimizzando le immagini e l'audio per un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

L'AI Customization Mode regola poi l'immagine per ogni scena in base alle preferenze dell'utente, mentre l'AI Energy Mode non compromette la qualità dell'immagine ed è possibile verificare il consumo energetico in modo semplice e intuitivo. Queste caratteristiche assicurano che Neo QLED 8K possa essere il più possibile personalizzabile ed efficiente dal punto di vista energetico per tutte le esigenze di intrattenimento.

La linea Neo QLED 8K è disponibile in due modelli, QN900D e QN800D, e nelle dimensioni di 65, 75 e 85 pollici.

Funzionalità intelligenti con samsung Tizen OS per una maggiore integrazione e personalizzazione

I nuovi schermi AI di Samsung ridefiniscono l'esperienza dell'utente con una connettività avanzata e funzioni, app e piattaforme intelligenti. Sfruttando la potenza del sistema operativo Tizen, queste innovazioni creano un ecosistema connesso, personalizzato e sicuro, che consente ai dispositivi di integrarsi senza sforzo nel mondo digitale degli utenti, trasformando gli schermi in un hub centrale per tutte le loro esigenze.

I più recenti televisori Samsung sono progettati per connettersi all’ecosistema intelligente SmartThings immediatamente dopo l'installazione. Sin dal momento dell’accensione, il nuovo TV Samsung riconosce e si connette alle reti e ai dispositivi esistenti, il tutto gestito attraverso una semplice notifica sullo smartphone degli utenti.

Questa configurazione si estende a tutti i dispositivi Samsung di casa, nonché agli elettrodomestici e ai dispositivi IoT di terzi, grazie alla compatibilità con HCA e Matter. In questo modo si elimina la necessità di hub aggiuntivi e si può gestire tutto, dall'illuminazione ai sensori di sicurezza, direttamente dallo schermo.

Anche l'integrazione con gli smartphone degli utenti raggiunge nuovi livelli. Semplicemente avvicinando lo smartphone al televisore si attiverà Smart Mobile Connect, che trasforma il dispositivo in un telecomando universale per il TV e gli elettrodomestici connessi. Inoltre, gli utenti possono utilizzare i loro smartphone come controller di gioco con un'interfaccia utente (UI) personalizzabile e un feedback aptico, offrendo un gioco comodo e migliorato a portata di mano.

Oltre alla connettività, gli Smart TV Samsung 2024 offrono anche un'esperienza altamente personalizzata grazie alle sue applicazioni e piattaforme. Con l'ultima aggiunta di widget, gli schermi dei televisori sono ora dashboard personalizzate che consentono agli utenti di monitorare facilmente la casa, i feed delle telecamere, i consumi energetici, gli aggiornamenti meteo e altro ancora. È inoltre in arrivo Samsung Daily+, una piattaforma unificata per la smart home che riunisce una vasta gamma di app, suddivise in SmartThings, Health, Communication e Workspace, ognuna delle quali mira a migliorare diversi aspetti dello stile di vita e dell'ambiente domestico degli utenti.

La sicurezza è fondamentale e con Samsung Knox ogni funzione, app e piattaforma beneficia di una solida protezione, consentendo alle esperienze connesse di rimanere private e sicure, sia a livello hardware che software.

Una vasta gamma di prodotti per tutte le esigenze di intrattenimento: Neo QLED 4k e OLED

La nuova gamma di TV e dispositivi audio di Samsung è pensata per offrire ai consumatori ancora più scelte in grado di soddisfare stili di vita ed esigenze diverse, sottolineando l'impegno di Samsung in termini di innovazione e di approccio incentrato sul cliente.

La linea 2024 Neo QLED 4K porta con sé le innovazioni più avanzate dei più recenti TV di punta Neo QLED 8K, elevando l'esperienza visiva con funzioni rivoluzionarie alimentate dal processore NQ4 AI Gen2. Questo chip avanzato dà vita a quasi tutti i contenuti, garantendo una straordinaria risoluzione 4K. Grazie alla tecnologia Real Depth Enhancer Pro e alla tecnologia Quantum Matrix, lo schermo garantisce un contrasto impeccabile anche nelle scene più complesse. Con il primo display Pantone Validated al mondo per l'accuratezza dei colori e Dolby Atmos per un'esperienza audio coinvolgente, Neo QLED 4K stabilisce il punto di riferimento per l'esperienza UHD 4K definitiva. Neo QLED 4K sarà disponibile in dimensioni che vanno da 55 a 98 pollici, per adattarsi a diversi ambienti di visione.

Samsung presenta inoltre il primo OLED al mondo privo di riflessi, che elimina le rifrazioni inutili preservando neri profondi e immagini chiare in qualsiasi condizione di illuminazione. Alimentati dallo stesso formidabile processore NQ4 AI Gen2 della linea Neo QLED 4K, i TV OLED di Samsung vantano funzioni come Real Depth Enhancer e OLED HDR Pro, portando la qualità dell'immagine a nuovi livelli.

Inoltre, grazie a funzioni come Motion Xcelerator 144Hz che assicurano movimenti fluidi e velocità di risposta, l'OLED Samsung è la scelta migliore per i giochi. Completati da un design elegante, i nuovi TV OLED sono disponibili in tre modelli - S95D, S90D e S85D - che vanno da 42 a 83 pollici, perfetti per ogni spazio o ogni casa.

Dispositivi audio e soundbar: il design incontra la qualità audio eccezionale

La line-up 2024 di Samsung comprende anche l'ultima Soundbar della Serie Q, la Q990D, che vanta una configurazione a 11.1.4 canali con Dolby Atmos wireless e dotata di una serie di funzioni che testimoniano la continua leadership di Samsung quale brand di soundbar più venduto al mondo negli ultimi 10 anni, con innovazioni come il Sound Grouping per un suono pulsante più pieno che riempie la stanza e un'opzione per l'ascolto personale che consente agli utenti di godere dei propri contenuti attraverso i diffusori posteriori, senza disturbare gli altri.

Le soundbar ultra-sottili S800D e S700D continuano a offrire una qualità audio eccezionale racchiusa in un design incredibilmente elegante e poco ingombrante. Inoltre, tutte le soundbar Samsung sono dotate di tecnologie audio avanzate come Q-Symphony, per un’integrazione perfetta con il TV e un'esperienza sonora magistrale.

Infine, Samsung ha presentato il nuovissimo Music Frame, che unisce un audio di qualità superiore a un design artistico che si ispira a The Frame.

Questo dispositivo estremamente versatile consente di esporre immagini personali o opere d'arte, godendo al contempo di un audio wireless con funzioni intelligenti.

Utilizzato come dispositivo indipendente o abbinato a un TV e a una Soundbar, il Music Frame promette un'esperienza audio migliorata che si adatta a qualsiasi spazio.

La nuova line-up in promo per offrire agli utenti la possibilita di vivere la nuova era tv AI

La nuova line-up è protagonista di una gamma di promo rivolta ai propri utenti che acquistando un TV o un Music Frame Samsung avranno l’opportunità di vivere la nuova esperienza audio e video di Samsung 2024 con AI al massimo delle potenzialità.