Trust presenta le nuove tastiere Acira e Torix

Trust presenta due nuovi gioielli di punta nel catalogo delle tastiere gaming. Parliamo della tastiera meccanica Torix Premium e della nuova Acira Mini. Due prodotti diversi, ma in grado di offrire un’esperienza di gioco confortevole e senza eguali a tutti i game-lover. Ecco le caratteristiche distintive delle novità Trust!

Piccola e potente: la nuova mini-tastiera meccanica Trust GXT 867 Acira (60% più piccola delle normali tastiere)

Elegante e compatta, Acira mini è una tastiera potente e un’ottima aggiunta a qualsiasi configurazione di gioco. Più piccola del 60% rispetto alle normali tastiere, Acira è l’ideale per i giocatori che cercano soluzioni salvaspazio senza rinunciare a prestazioni di qualità. Ma c’è di più: i tasti a doppia funzione consentono agli utenti di godere di un'esperienza full-size in formato mini, mentre gli interruttori meccanici Outemu Linear garantiscono, con un massimo di 50 milioni di battute, che ogni pressione venga registrata non appena effettuata.

Uno stile inconfondibile, con una retroilluminazione RGB che offre fino a 16,8 milioni di colori ed effetti. Il software in dotazione permette ai giocatori di regolare l’illuminazione dei tasti a proprio piacimento, creando atmosfere di gioco coinvolgenti e immersive.

Dotata di un cavo removibile, Acira può essere trasportata ovunque si voglia, diventando il perfetto compagno di gioco, sia a casa che in viaggio. Grazie alle dimensioni ridotte, alla doppia funzionalità e al design elegante, Acira offre il massimo comfort con il minimo ingombro, diventando il compagno ideale per chi vuole portare il gioco a sempre con sé.

La mini-tastiera da gioco Trust GXT 867 Acira è disponibile al prezzo di 49,99 euro.

Trust GXT 866 Torix: la tastiera per un gioco immersivo

La nuova tastiera Torix combina caratteristiche premium con un design semplice e intuitivo per offrire prestazioni elevate e precisione a tutti i tipi di giocatori, da quelli più novelli ai più esperti. I tasti sono dotati di interruttori meccanici Huano Linear che garantiscono una pressione rapida fino a 50 milioni di battute e una digitazione estremamente confortevole per un gioco fluido e piacevole. Come per la nuovissima Acira, anche Torix si distingue nello stile. Grazie alla retroilluminazione RGB completa, gli utenti possono personalizzare completamente l'illuminazione in base alle proprie preferenze con 16,8 milioni di combinazioni di colori ed effetti tra cui scegliere.

Progettata per accompagnare le sessioni di gioco più intense, è dotata di una piastra superiore in alluminio che garantisce comfort e stabilità, assicurando a tutti i gamer la possibilità di divertirsi anche durante le fasi più critiche. Inoltre, una manopola dedicata al volume – la prima nella gamma di tastiere da gioco Trust – consente ai giocatori di disattivare o regolare facilmente l’audio con la semplice pressione di un pulsante.

Grazie un cavo USB-A-C staccabile, Torix è comoda da trasportare conservare o sostituire con un cavo personalizzato. Perfetta da portare a casa di amici, ai party o da infilare in un cassetto quando non la si usa, questa tastiera è quanto di più comodo ci possa essere! Grazie alle sue caratteristiche premium, alle prestazioni elevate e al design elegante, la Torix è in grado di elevare l'esperienza di gioco a tutti i livelli.

La tastiera da gioco GXT 866 Torix è disponibile al prezzo di 89,99 euro.