L'attore Steve Buscemi aggredito a New York: ecco cosa è successo

Nella notte di mercoledì 8 maggio, l'attore Steve Buscemi è stato vittima di un'aggressione mentre passeggiava per le strade di Mid-Town Manhattan, New York. Secondo quanto riportato, Buscemi è stato colpito in faccia da un uomo non identificato che indossava un berretto da baseball.

L'incidente è avvenuto nel quartiere di Kips Bay, e l'attore, noto per i suoi ruoli in film come "Fargo" e serie TV come "Boardwalk Empire", ha subito lesioni al viso, inclusi lividi vicino all'occhio sinistro. Buscemi è stato immediatamente trasportato al Bellevue Hospital per ricevere le cure necessarie.

Le autorità stanno attualmente indagando sull'accaduto, e non è chiaro se l'aggressione fosse un atto mirato o un caso di violenza casuale. Alcuni rapporti suggeriscono che l'attacco potrebbe essere parte del cosiddetto "Knockout game", un fenomeno preoccupante che coinvolge aggressioni a sorpresa contro individui ignari.

Buscemi è ampiamente rispettato non solo per la sua carriera artistica ma anche per il suo servizio come vigile del fuoco durante e dopo gli attacchi dell'11 settembre. La polizia di New York sta cercando attivamente l'aggressore e ha chiesto a chiunque abbia informazioni di farsi avanti per aiutare nelle indagini.