Parigi, cadavere a pezzi in valigia: Ha trattato male mia moglie

Un macabro ritrovamento ha scosso la città di Parigi: i resti di un uomo di 56 anni, malato di sclerosi multipla, sono stati scoperti fatti a pezzi all'interno di una valigia abbandonata sotto il ponte ferroviario d'Austerlitz. La polizia ha rivelato che un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine, si è presentato spontaneamente al commissariato di La Défense confessando di essere l'autore dell'omicidio. Durante l'interrogatorio, l'uomo ha spiegato di aver agito in risposta al trattamento irrispettoso riservato alla sua moglie da parte della vittima, di cui si prendeva cura.

(Adnkronos) - Orrore a Parigi dove i vigili del fuoco hanno trovato, nella notte tra sabato e domenica, i resti di un uomo fatto a pezzi all'interno di una valigia abbandonata sotto il ponte ferroviario d'Austerlitz. Lo rende noto la polizia spiegando che nelle scorse ore un 34enne noto alle forze dell'ordine si è presentato al commissariato di La Défense dicendo di essere l'autore dell'omicidio. In particolare l'uomo, risultato positivo al test per la cocaina e l'alcol, ha spiegato che si prendeva cura della vittima: un 56enne malato di sclerosi multipla, come spiega una fonte della polizia all'emittente Bfmtv.

Mentre si occupava di lui, ha spiegato l'indagato, il 56enne ha trattato in modo irrispettoso la moglie e questo lo avrebbe spinto a ucciderlo a mani nude. Per un mese, ha aggiunto, ha conservato il cadavere dell'uomo nel suo appartamento fino poi a decidere di farlo a pezzi e metterlo in una valigia e in alcune borse.

L'omicida è noto alla polizia per l'uso di stupefacenti, violenza aggravata, ricettazione, associazione a delinquere, violenza contro l'autorità, furto, minacce di morte e furto con scasso. Reati avvenuti tra il 2008 e il 2020, come riferisce la Bfmtv citando proprie fonti.