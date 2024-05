Roma: Michela Andretta muore a 28 anni dopo intervento ad un angioma

Michela Andretta, 28 anni, è deceduta a seguito di complicazioni durante un intervento chirurgico per l'asportazione di un angioma, una lesione benigna della pelle situata dietro l'orecchio sinistro. L'operazione, che avrebbe dovuto essere di routine, si è svolta nella clinica privata Fabia Mater, situata nella zona Prenestina della capitale.

Nonostante l'intervento fosse considerato semplice e solitamente eseguibile anche in ambulatorio senza necessità di ricovero ospedaliero, la situazione si è aggravata improvvisamente. La clinica Fabia Mater, come molte altre strutture private a Roma, non è dotata di un reparto di rianimazione. Di conseguenza, in caso di emergenze come quella occorsa a Michela, i pazienti devono essere trasferiti d'urgenza in altre strutture che dispongano di terapia intensiva.

I familiari di Michela hanno presentato una denuncia alle autorità competenti e attualmente si attende l'esito dell'autopsia per determinare con precisione le cause del decesso. Secondo quanto riferito dai parenti, la giovane non aveva precedenti problemi di salute o allergie note che potessero complicare l'operazione.