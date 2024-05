Guida pratica a come rimuovere persone dalle foto

Sia che tu stia catturando un paesaggio pittoresco o un momento spontaneo con i tuoi cari, la composizione gioca un ruolo fondamentale. Convey l'intento del tuo racconto. Ma ci sono casi in cui certi elementi si verificano accidentalmente nelle tue immagini. Persone o oggetti casuali possono facilmente rovinare l'impressione generale della tua opera e distrarre il tuo pubblico. Ecco perché imparare come togliere persone dalle foto è importante.

Questo articolo spiega come eliminare le persone dalle foto per migliorare la qualità dei tuoi lavori in termini di narrazione, estetica visiva, impatto emotivo e perfezionamento tecnologico. Le nostre istruzioni passo dopo passo su come eliminare un soggetto da una foto saranno utili sia per i principianti che per i fotografi avanzati.

Scegliere un Editor di foto

Il mercato del software di fotoritocco moderno offre vari strumenti per differenti budget e livelli di abilità. Esplora il mercato per trovare un'opzione che corrisponda ai tuoi obiettivi e aspettative. La maggior parte dei software, anche se a pagamento, ha prove gratuite limitate. Usa questa opportunità per vedere se ti sarà comodo lavorare con uno strumento specifico.

Ci sono molte app mobili, sia a pagamento che gratuite, per la modifica delle foto in generale e per la rimozione di oggetti indesiderati in particolare. Sono perfette per fotografi occasionali e per coloro che modificano al volo. Tuttavia, se sei un fotografo avanzato o hai intenzione di diventarlo, le capacità di modifica delle app mobili (soprattutto nelle modalità gratuite) sono limitate. Le app gratuite possono anche aggiungere filigrane alle tue immagini. Per rimuovere un elemento indesiderato dalla loro foto, gli utenti devono aggiungerne un altro.

Se hai bisogno di un editor di foto di livello professionale per elaborare più progetti contemporaneamente e catalogarli correttamente, la maggior parte di tali programmi è disponibile solo per PC. È importante scegliere strumenti di modifica non distruttivi. Questo significa che le regolazioni che applichi non influenzeranno l'immagine originale, quindi puoi tornare indietro e iniziare il post-processing da capo se lo desideri.

Rimozione di oggetti indesiderati: istruzioni passo-passo

Installa il software di tua scelta sul dispositivo. Considera il tipo di sistema operativo e i requisiti generali. Lascia abbastanza spazio sul tuo hardware per il programma. Verifica che la versione scelta del programma sia compatibile con il tuo sistema operativo e con altri software con cui lavori.

Importa il file. Integra un'immagine su cui desideri lavorare nel flusso di lavoro del tuo editor di foto. Nella maggior parte dei software, ciò può essere fatto cliccando sul pulsante "Apri" o "Importa". Dopo aver acceduto al tuo archivio di file, seleziona le immagini che vuoi modificare e clicca su “OK”.

Trova il menu della barra degli strumenti con gli strumenti di modifica. Se il tuo programma non mostra immediatamente gli strumenti di modifica, trova il pulsante “Modifica” e clicca su di esso.

Ritaglia la tua immagine. Clicca su “Ritaglia”. Trascina gli angoli e i bordi per inquadrare l'area specifica dell'immagine. Ingrandisci e riduci l'immagine durante il processo di ritaglio per regolazioni precise. In alcuni casi, ritagliare è sufficiente per eliminare gli elementi indesiderati, lasciandoli fuori dall'inquadratura. Se eliminare i bordi indesiderati non aiuta, passa al passo successivo.

Cancella. Seleziona un’opzione “Cancella” sulla barra degli strumenti “Modifica”. Trova l'elemento indesiderato nella tua foto. Puoi utilizzare miglioratori di foto con algoritmi di intelligenza artificiale per rilevare automaticamente gli oggetti indesiderati. Nella maggior parte dei software di modifica foto, è possibile selezionare individualmente ogni persona utilizzando strumenti come il lazo o la bacchetta magica. Usa un pennello sull'oggetto che desideri cancellare. La dimensione del pennello è solitamente selezionata in base alla dimensione dell'oggetto indesiderato e personalizzata con un cursore. Sii preciso per non influenzare le aree circostanti. Se ci sono più oggetti da eliminare, ripeti questo passaggio per ciascuno di essi.

Salva. Clicca su "Applica" o "Fatto". Permetti al tuo editor di elaborare le modifiche; potrebbe richiedere alcuni secondi. Rivedi l'immagine per assicurarti di essere soddisfatto dei risultati finali. Applica ulteriori regolazioni se necessario. Una volta soddisfatto, seleziona il formato di file preferibile e la posizione sul tuo dispositivo, quindi salva l'immagine.

Conclusione

Sia che tu sia un fotografo principiante o esperto, le istruzioni passo-passo fornite in questo articolo ti consentono di navigare le complessità della modifica delle foto con fiducia e precisione. Applicando gli spunti presentati qui, puoi rimuovere efficacemente gli elementi indesiderati. Abbraccia le possibilità creative che la modifica delle foto offre. Lascia che la tua immaginazione ti guidi verso nuovi traguardi creativi!