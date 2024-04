Totò Brand: Gli eredi proteggono l'Immagine dell'iconico attore

Gli eredi di Totò, celebre attore italiano, hanno intrapreso azioni legali per proteggere il nome e l'immagine del defunto artista, richiedendo alle attività commerciali di cessare l'utilizzo non autorizzato per fini pubblicitari. La decisione, che influenzerà principalmente pizzerie, ristoranti e paninoteche, segue la constatazione di un uso diffuso e senza consenso dell'immagine di Totò, in particolare della sua famosa poesia "A Livella".

La nipote di Totò, Elena De Curtis, ha espresso al quotidiano Il Messaggero la necessità di rispetto per il diritto all'immagine del nonno, sottolineando la frequente scoperta del suo nome e delle sue foto usati impropriamente. Gli eredi stanno valutando la creazione di un brand ufficiale e di un format di ristoranti e pizzerie che legittimamente richiamino il nome e l'immagine di Totò.

Il tribunale di Torino ha già visto azioni da parte degli eredi, che specificatamente richiedono l'eliminazione di ogni riferimento all'artista nei segni distintivi dei locali, inclusi siti web, imballaggi per l'asporto, menù, biglietti da visita e scontrini. Molti esercizi in diverse città italiane hanno già provveduto a rimuovere tali riferimenti, mentre altri stanno cercando una mediazione per raggiungere un accordo.

Gli eredi hanno dichiarato di essere aperti al dialogo e, in assenza di malafede, disposti a concedere autorizzazioni per l'uso dell'immagine di Totò, sottolineando però l'importanza della tutela dei diritti.