Salute | Medicina, Balagna (Siaarti): "Creare sinergia tra noi e medici territorio" | "Nel percorso del paziente, dal momento del sintomo, quindi nella fase preospedaliera, fino al trattamento definitivo, l'anestesista rianimatore ha un ruolo di team leader. Oggi più che mai ci rendiamo conto che la cronicità territoriale deve trovare una risposta più sulladi prossimità che sull'emergenza-urgenza. Ma occorrono sinergia, collaborazione e un coordinamento tra leterritoriale e lapreospedaliera". Lo ha detto Roberto, responsabile scientifico dell'evento e dell'Area culturale Siaarticritica e dell'emergenza, e direttore Struttura complessa anestesia e rianimazione 2, Ospedale Molinette di Torino, intervenendo al Congresso nazionale dell'Area culturale emergenza (Ace), organizzato dalla Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva a Torino.Salute | Medicina, Bignami (Siaarti): "Per affrontare emergenze vera sfida lavoro di squadra" | "L'emergenza è una patologia tempo-dipendente, quindi determina la necessità di essere pronti subito e in pochi minuti, proprio questa è una caratteristica di noi anestesisti rianimatori che insegniamo fin da piccoli. Quindi ci sono molti giovani ... Leggi la notizia In questi giorni "approfondiamo proprio questi temi: le patologie tempo-dipendenti, il coordinamento preospedaliero, la presa in carico intraospedaliera, il trattamento definitivo e la figura dell'anestesista rianimatore che, coordinato in modo multidisciplinare, è una figura strategica di questo percorso", sottolinea.