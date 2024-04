Economia | Assicurazioni: Farina, per Ania innovazione è al centro di priorità | "Sono pochi settori del mondo produttivo in Italia e in Europa capaci di pensiero strategico come il nostro che, per mission, si occupa da sempre di prevenzione e protezione da rischi futuri". Così Maria Bianca, Presidente, a margine della quarta edizione di Innovation bye Intelligenza Artificiale. Innovazione al servizio del Paese', che si è tenuta oggi a Roma.Economia | Assicurazioni, Farina (Ania): "IA può avere ruolo chiave anche nel nostro settore" | "In un scenario futuro in cui gli eventi catastrofici dovuti ai cambiamenti climatici saranno sempre più frequenti, l’Intelligenza artificiale può assumere un ruolo fondamentale”. Lo ha detto Maria Bianca Farina, presidente Ania, in apertura della ... Leggi la notizia "L’innovazione ha sottolineato– è da sempre stata al centro delle priorità, sia persia per tutti i nostri associati". E ha concluso: "Credo che noi tutti, insieme al Governo e alle Istituzioni, possiamo trasformare l’Ia e, dunque, l’innovazione in un vantaggio che renda competitiva l’Italia, favorendo al tempo stesso il bene comune".