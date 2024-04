Economia | Assicurazioni, Farina (Ania): "IA può avere ruolo chiave anche nel nostro settore" | "In un scenario futuro in cui gli eventi catastrofici dovuti ai cambiamenti climatici saranno sempre più frequenti, l’Intelligenza artificiale può assumere un ruolo fondamentale”. Lo ha detto Maria Bianca, presidente Ania, in apertura della quarta edizione di Innovation by Ania “e Intelligenza Artificiale: Innovazione al servizio del Paese”, che si è tenuta oggi a Roma.Economia | Assicurazioni, Fancel (Generali): "Consapevolezza è chiave per difendersi da rischi cyber" | "Perché le aziende possano proteggersi dai rischi dell’Ia è, in primo luogo, necessario che queste abbiano la consapevolezza del rischio che stanno vivendo". Lo ha sottolineato Giancarlo Fancel, Country Manager Italy e Ceo Generali Italia, ... Leggi la notizia "Gli algoritmi – ha precisato – hanno mostrato accuratezza ed efficacia nel prevedere cataclismi, come terremoti. Dunque l’Intelligenza Artificiale può assumere un ruolo rilevante anche nel campo delle”. Secondo la presidente di Ania, “perché il nostro settore possa essere competitivo nel mondo è necessario abbattere le asimmetrie regolamentari fra i diversi Paesi. Ciò può avvenire solo attraverso un intervento mirato da parte della classe politica”. La direzione sembra chiara: “Dobbiamo – ha detto– essere pronti a supportare la diffusione dell’IA investendo sia sulle infrastrutture che sulla sensibilizzazione dei cittadini, delle aziende, e del settore pubblico. La collaborazione – ha concluso – tra pubblico e privato, associata allo stanziamento di incentivi adeguati, è alla base dello sviluppo di un nuovo panorama delle imprese assicurative”.