Economia | Assicurazioni, Fancel (Generali): "Consapevolezza è chiave per difendersi da rischi cyber" | "Perché le aziende possano proteggersi dai rischi dell’Ia è, in primo luogo, necessario che queste abbiano la consapevolezza del rischio che stanno vivendo". Lo ha sottolineato Giancarlo, Country Manager Italy e Ceo Generali Italia, Vicepresidente Ania, in occasione della quarta edizione di Innovation by Ania 'e Intelligenza Artificiale. Innovazione al servizio del Paese', che si è tenuta oggi a Roma.È un dato poco incoraggiante, quello che emerge analizzando le statistiche messe a disposizione da un noto portale dedicato al mondo delle assicurazioni: in Italia il prezzo medio delle polizze assicurative di tipo RC Auto risulta essere in crescita.Non è sicuramente un periodo facile per i consumatori, quello in corso: ai fortissimi rincari delle ... Leggi la notizia "Per proteggere le imprese dai cyber-risk – ha spiegato– noi, come Generali Italia, in collaborazione con il Politecnico Di Milano, abbiamo sviluppato un ‘ciber index’, che misurasse la capacità delle aziende di difendersi dai possibili attacchi informatici”. “Abbiamo – ha continuato – utilizzato un campione di cento imprese, di cui 51 su 100 hanno mostrato di possedere strumenti efficaci per riconoscere e proteggersi da eventuali attacchi informatici”. “I risultati – ha aggiunto – non arrivano alla sufficienza, che sarebbe stata di 60 unità, ma non sono sotto il livello ottimale”. "Per favorire l’innovazione – ha sottolineato – è necessario un cambiamento di competenze delle figure che entrano nelle aziende”. “È fondamentale – ha concluso– sviluppare ecosistemi che lavorino in modo sinergico e accompagnino questa transizione digitale, nel nostro caso ad esempio, ciò può avvenire con l’integrazione trae start up”.