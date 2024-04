Economia | Fondazione Crt, Fabrizio Palenzona si è dimesso da presidente |Palenzona si è dimesso da presidente della. Ieri si era dimesso il segretario generale Andrea Varese sostituito ad interim da Annapaola Venezia.Oltre un milione di euro. Spulciando la lista dei 'contributi' percepiti dai partiti tra il 2022 e il 2023 e resi pubblici in base alla cosiddetta legge spazza-corrotti sul sito Parlamento.it, balza agli occhi il finanziamento record di 1 milione e 75mila euro diviso in due tranche (la prima di 800mila euro, il 19 agosto di due anni fa, e la ... Leggi la notizia "Se camperemo ne vedremo delle belle, diceva il mio vecchio parroco", aveva risposto con una battuta Palenzona commentando le tensioni negli organi della. E' una situazione che "vedremo" se rientrerà ma, ha chiuso, "vi assicuro che si sta molto meglio qui che a casa". Ieri nel cda che si era tornato a riunirsi nel tardo pomeriggio proseguendo la seduta rimasta aperta da venerdì come primo punto è stata affrontata la sfiducia al segretario Varese votata la scorsa settimana da quattro consiglieri su sette. Consiglieri che hanno confermato la posizione espressa venerdì revocando di fatto l’incarico a Varese, uomo di fiducia di Palenzona. Al segretario generale viene imputata la segnalazione al Mef di una sorta di bozza di accordo tra consiglieri, rimasto sulla carta, per discutere alcune decisioni da assumere.