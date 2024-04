Polizia in Hotel a Manchester: Arrestato pedofilo, bambino salvato

In un hotel di Manchester, la polizia ha arrestato un uomo sospettato di pedofilia dopo aver fatto irruzione in una stanza dove lui e un bambino sono stati trovati nudi. L'allarme è stato dato dai dipendenti dell'hotel, che hanno notato come l'uomo e il minore non sembrassero avere legami di parentela.

Durante il check-in, il personale ha avuto i primi dubbi sulla relazione tra i due e ha deciso di allertare le autorità. Grazie alla loro prontezza, è stato possibile prevenire ulteriori violenze sul minore. Gli agenti, una volta entrati nella stanza, hanno trovato il bambino e l'adulto in atteggiamenti inappropriati, portando all'arresto immediato dell'uomo.

Questo episodio è stato evidenziato dalle autorità locali in un evento volto a sensibilizzare gli esercenti sull'importanza delle segnalazioni in casi di possibile sfruttamento di minori. L'ispettore Chris Chadderton del Manchester Complex Safeguarding Hub ha sottolineato l'importanza della vigilanza pubblica e ha incoraggiato la comunità a fidarsi del proprio istinto e a segnalare qualsiasi situazione sospetta. Ha inoltre ricordato che anche dettagli che possono sembrare irrilevanti potrebbero essere cruciali per le indagini o per la salvaguardia di un bambino.