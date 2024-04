Internazionale/esteri | Cremlino chiede agli ucraini di lasciare Kharkiv in vista di offensiva | Ilha lanciato un'operazione mediatica per convincere gli ucraini a lasciare Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, in vista di una possibile offensiva. E' quanto mettono in luce gli analisti dell'Institute for the Study of War (Isw). A partire da marzo, l'anchorman pro-Vladimir Solovyov ha detto in diversi interventi televisivi che le forze armate russe avrebbero distrutto Kharkiv "quartiere per quartiere". E ha invitato i civili ucraini a lasciare la città.Ucraina | il messaggio del Consiglio europeo al Cremlino | "Non siamo intimiditi" (Adnkronos venerdì 22 marzo 2024) - Le conclusioni del Consiglio Europeo mandano "un messaggio al Cremlino: siamo determinati. La rapidità con cui abbiamo preso decisioni estremamente importanti sul piano geopolitico segnalano la nostra determinazione. Non siamo ... Leggi la notizia Gli appelli sono stati rilanciati la scorsa settimana dalla pubblicazione neonazionalista russa Tsargrad che, citando fonti militari non meglio specificate, ha detto che un'operazione militare russa è inevitabile. E che la situazione a Kharkiv sarebbe stata "peggio che a Bakhmut e Avdiivka". Ma secondo gli analisti dell'Isw il successo di un'operazione di terra russa a Kharkiv sarebbe molto basso se gli aiuti militari americani arrivassero rapidamente.