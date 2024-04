Nordcorea, premier Giappone chiede incontro con Kim Jong Un

internazionale/esteri | Corea del Nord simula contrattacco nucleare: "Avvertimento per Usa e Seul" Ladelha annunciato di aver effettuato ieri unazione di contrattacco nucleare: l'agenzia di stampa Kcna ha riferito che il leaderno Kim Jong Un ha supervisionato i lanci, in quella che viene definita la prima dimostrazione del nuovo sistema di gestione e controllo delle armi nucleari di Pyongyang, dal nome in codice "Haekbangashoe", o "innesco nucleare".Il primo ministro Giapponese Fumio Kishida ha chiesto un incontro con il leader Nordcoreano Kim Jong Un. Lo ha affermato Kim Yo Jong, la potente sorella di Kim Jong Un, come riporta l'agenzia di stampa della Corea del Nord 'Kcna'. Ma il ... Leggi la notizia Lo Stato maggiore sudno ha parlato del lancio ieri in direzione del mare aperto da parte delladeldi diversi missili balistici. Le risoluzioni delle Nazioni Unite vietano alladeldi lanciare o anche solo testare missili balistici di qualsiasi portata. I presunti missili a corto raggio avrebbero volato per circa 300 chilometri verso est a partire da una zona situata vicino alla capitale Pyongyang, per poi schiantarsi in mare. Nonostante le sanzioni internazionali, ladelcontinua a testare missili a capacità nucleare ed altri sistemi bellici. L'esercitazione di ieri, ha avvertito l'agenzia di stampana, è stata un "chiaro segnale di avvertimento" per gli Stati Uniti e ladel Sud, poiché è stata effettuata nel quadro delle loro esercitazioni militari congiunte.