Ucraina-Russia - droni su Odessa: 7 feriti - tra cui 2 bambini

Armi Usa all'Ucraina - settimane o mesi per fare la differenza sul campo

E' di sette feriti, tra loro due bambini, il bilancio dell'attacco sferrato in nottata contro la cittàdi Odessa. Nel darne notizia, le Forze di difesa che operano nella parte meridionale del Paese hanno precisato che tra i feriti ci sono due bambini. Almeno 14 appartamenti sono risultati danneggiati a seguito dell'attacco sferrato con i. A darne notizia è questa mattina il Kyiv Independent il quale riferisce inoltre che le unità di difesa aerea ucraine hanno distrutto 15 dei 16di tipo Shahed che laha lanciato durante la notte contro il territorio del Paese."Potrebbero volerci settimane prima di vedere effetti significativi sul campo", nel conflitto in Ucraina esploso con l'invasione russa del Paese nel febbraio di due anni fa. settimane prima di constatare se qualcosa e cosa cambierà con l'arrivo a Kiev di nuovi aiuti Usa. O forse bisognerà attendere l'anno prossimo. Di "settimane" ha parlato Ben Hodges, con un passato al comando delle forze Usa in Europa, citato dal Guardian, che sottolinea ... Leggi la notizia russi sono stati lanciati da Capo Chauda, in Crimea, e dall'oblast di Kursk, che confina con l'ha fatto sapere l'aeronautica militare. Laha anche lanciato due missili balistici Iskander-M dalla regione di Belgorod. Isono stati intercettati su Mykolaiv, Odessa, Kiev e Cherkasy. I gruppi mobili dell'aeronauticae le unità missilistiche antiaeree hanno respinto l'attacco, ha riferito la fonte citata dal quotidiano ucraino. Diverse esplosioni sono state udite a Kiev intorno alle 3:35 ora locale. Serhii Popko, capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, ha affermato che tutti isono stati distrutti dalla difesa. Non sono stati segnalati vittime o danni in città.