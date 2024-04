Scudetto Inter - i 'complimenti' di Andrea Agnelli

Milan-Inter - Inzaghi: Scudetto nel derby non è un'ossessione

Un post con una data scritta in numeri romani e il 'fino alla fine' targato Juventus. Andrea Agnelli, ex presidente bianconero, dal proprio profilo X 'celebra' lovinto dall', il ventesimo della storia nerazzurra se si considera anche quello attribuito a tavolino al club milanese nell'epoca di calciopoli. L'nel 2024 conquista la seconda stella, un traguardo che la Juve ha raggiunto oltre 40 anni fa, come ricorda Agnelli: XVI.V.MCMLXXXII. Il 16 maggio 1982 la Juventus vinceva a Catanzaro per 1-0, con il rigore di Brady, e si laureava campione d'Italia per la ventesima volta. "Fino alla fine...", chiosa Agnelli, con il motto del club bianconero."Con i ragazzi abbiamo parlato di quello che stiamo facendo, del nostro percorso. Sappiamo che domani può essere un giorno importante, ma non è un'ossessione vincere il campionato domani, se arriva domani tanto meglio. Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto dal 13 luglio. La salita sta finendo, vogliamo vedere il panorama". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del derby di Milano che, in caso di ... Leggi la notizia