Desailly: Mbappè al Real? Fa bene suo business - io sarei andato in Arabia per 400 mln

Milan - Desailly: Servono due giocatori per crescere - Video

"Mbappé alMadrid? È bello quello che fa, perché tiene il suo business, è incredibile. L'ha fatto due anni fa, non si sapeva dove sarebbe andato. Dicevano che aveva già fatto il contratto ma fa quello che vuole il business. Se fossi stato io al posto di Mbappé, avrei firmato per l'Arabia Saudita, per 400 milioni all'anno, e poi l'anno successivo sarei tornato nel circuito europeo. Se vince il Pallone d'Oro quest'anno, può andare in Arabia Saudita. Ci sono i soldi, nessuno può dire niente. E poi torna in circuito, ha ancora 26 anni e mezzo. Avrebbe ancora 10 anni nel circuito nobile". Lo ha detto l'ex centrocampista francese del Milan Marcel, in una intervista all'Adnkronos, da Madrid dove è presente per i Laureus Awards parlando del possibile approdo del connazionale Kylian Mbappé alMadrid."Il Milan? Quest'anno ha fatto troppi 'up and down', non ha mai avuto il momento dove ha creduto che si poteva vincere. Ci voleva una stabilità nella performance che il Milan non ha avuto. Fa bene alcune partite e poi cala, è un peccato. Vedremo se il Milan avrà soldi a sufficienza per comprare quei due giocatori che ti possono dare qualcosa in più. E poi c'è la filosofia anche da rispettare". Lo ha detto l'ex centrocampista francese del Milan ... Leggi la notizia