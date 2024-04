Meg Bennett, icona di General Hospital, muore a 75 Anni

Meg Bennett, celebre attrice e sceneggiatrice americana, è deceduta il 11 aprile 2024 a Los Angeles all'età di 75 anni. La notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica solo ieri attraverso una nota diffusa dalla famiglia al LosAngelesTimes.com. Bennett, nota per i suoi ruoli significativi nelle soap opera "Febbre d'Amore" e "General Hospital", ha perso la sua battaglia contro il cancro, come confermato dai suoi familiari.

Nata nel 1948, Bennett ha avuto una carriera poliedrica nel mondo dello spettacolo, iniziando come attrice nel musical di Broadway "Godspell". Successivamente, ha partecipato a "Grease" a Broadway e ha interpretato Liza in "Aspettando il domani". Il suo ruolo più noto è stato quello di Julia Newman in "Febbre D'Amore", dove in seguito è stata anche sceneggiatrice. Per "General Hospital", ha interpretato Allegra Montenegro e ha scritto per la soap dal 1993 al 2011, ricevendo cinque nomination ai Daytime Emmy per la sceneggiatura.

Oltre alla sua carriera artistica, Bennett ha lasciato un'impronta duratura attraverso il suo contributo creativo dietro le quinte. In un'intervista del 1985 con The Hollywood Reporter, ha condiviso la sua passione per la sceneggiatura, sottolineando come le desse più controllo creativo rispetto alla recitazione.

Meg Bennett lascia il marito Robert Guza Jr, co-creatore di "Sunset Beach", sposato nel 2004, due figliastre, quattro nipoti e una sorella. La sua ultima apparizione televisiva risale al 2020 in "Febbre D'Amore". La comunità di Hollywood e i fan delle soap opera ricordano con affetto la sua eredità e il suo talento.