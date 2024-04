Malattie rare - Uniamo: Libro bianco accende riflettori su donne pazienti e caregiver

Malattie rare - primo libro bianco racconta vissuto 2 mln di donne pazienti e caregiver

Con 'Women in' "abbiamo voluto centl'attenzione sulle donne cone sulle donne caregiver. Questo è importante dal nostro punto di vista fin da quando c'è stata la risoluzione Onu sui diritti delle persone con malattia rara, che sottolinea in maniera specifica il ruolo della donna. Il libro bianco ha il privilegio e il pregio di mettere in luce dati sulle, di strutturarli in una maniera ordinata e scientifica. Fino ad oggi non avevamo abbastanza e sufficienti informazioni" per poter descrivere la situazione femminile. "Dopo il libro bianco possiamo cercare di capire, con la politica, dove 'certosinamente' andare ad influire per migliola qualità di vita di queste persone". Così Anna Lisa Scopinaro, presidente, Federazione italiana, oggi in Senato alla presentazione di 'Donne e: impatto sulla vita e aspettative per il futuro', nel corso di dell'evento conclusivo della campagna promossa da Alexion, AstraZenecaDisease.In occasione dell’evento conclusivo della campagna Women in rare - la centralità delle donne nelle Malattie, è stato presentato oggi a Roma, al Senato, ‘Donne e Malattie rare: impatto sulla vita e aspettative per il futuro’, il primo libro bianco italiano, con informazioni, indagini qualitative e testimonianze di pazienti e caregiver. In Italia - spiega una nota - sono più di 2 milioni le donne che hanno a che fare quotidianamente con una ... Leggi la notizia Dal libro bianco emerge che "come donne abbiamo il carico più pesante per quanto riguarda l'assistenza di pazienti con- sottolinea Scopinaro - Le donne si sacrificano di più: se malate, sono costrette comunque a lasciare il lavoro o diminuire l'attività lavorativa per il peso della malattia; se caregiver, si dà per scontato che siano loro a doversi occupare della persona con malattia rara e quindi, di nuovo, a lasciare il lavoro o diminuire l'attività" lavorativa. "Credo che questo sistema che stiamo misurando e che stiamo cercando soprattutto di inventariare per poter trovare soluzioni ottimali - conclude la presidente di- sia da osservare con attenzione, proprio perché non è corretto che sia sempre la donna a pagare le spese di tutto questo".