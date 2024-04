Europee - nel simbolo Pd non c'è il nome di Elly Schlein

Europee - Pd con Schlein doppia capolista ma partito si spacca su simbolo

Una delegazione del Pd è arrivata al Viminale per depositare ilelettorale per le. Nelnon c'è ildella segretaria Elly Schlein mentre compare il riferimento al Pse. Il termine ultimo per la presentazione dei simboli è alle 16.Via libera della Direzione del Pd alle liste per le elezioni Europee 2024. La segretaria Elly Schlein sarà capolista al Centro e nelle Isole, Stefano Bonaccini al Nord est, Cecilia Strada al Nord ovest e Lucia Annunziata al Sud. "Liste bellissime e molto forti", con "apertura, esperienza, innovazione, militanza, accoglienza, personalità indipendenti", ha detto la segretaria dem che ha formalizzato in Direzione la sua candidatura: "Sono anche ... Leggi la notizia "E' stato proposto di inserire il mionel logo elettorale. Si è aperta una discussione ieri in Direzione e anche fuori. Ringrazio chi ha fatto quella proposta ma il contributo migliore che posso dare a questa squadra, lo posso dare correndo assieme alla lista. Questa proposta mi è sembrata più divisiva che rafforzativa", ha detto Elly Schlein in diretta Instagram.