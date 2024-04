Terremoto a Taiwan - nuove forti scosse oggi

Terremoto Reggio Calabria - quattro scosse nella notte in provincia

Almeno cinque sequenze di scosse sismiche di magnitudo tra 4.4 e 5.5 si sono registrate lungo la costa orientale di, dopo il terribiledi magnitudo 7.2 dello scorso 3 aprile. Lo riferiscono i media locali. Al momento non vengono segnalati danni né feriti. La scossa più forte è stata registrata intorno alle 17 ora locale nella zona di Shoufeng, nella contea di Hualien. Poi ci sono state altre scosse a pochi minuti di distanza l'una dall'altra.Terremoto oggi, 22 aprile 2024, in provincia di Reggio Calabria. Dopo la scossa più forte di magnitudo 3.5 registrata poco dopo le 2 a quattro chilometri da Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, ne sono seguite altre tre sempre nelle stessa zona. Alle 2.21 l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ne ha registrata una di intensità 2.3 a quattro chilometri da Molochio (Rc), poi alle 3.29 un'altra di magnitudo 2.6, e un'altra ... Leggi la notizia