Arianna Errigo - chi è la portabandiera azzurra alle Olimpiadi

Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo portabandiera dell'Italia per le Olimpiadi di Parigi 2024

e Gianmarco Tamberi sono iazzurri alle Olimpiadi di Parigi 2024.Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi sono stati ufficialmente nominati portabandiera dell'Italia per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. L'annuncio è stato fatto dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, durante il Consiglio Nazionale del Coni.Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2020 e attualmente detentore dei titoli mondiale ed europeo, ha espresso grande emozione per questo riconoscimento: "Quest'oggi non potevo ricevere ... Leggi la notizia , pluricampionessa della scherma, oro nel fioretto a squadre e argento individuale a Londra 2012, bronzo a squadre a Tokyo 2020, succede nella sua disciplina a Valentina Vezzali, alfiere azzurro nell'edizione londinese. Nata a Monza il 6 giugno del 1988,"si avvicina alla scherma all'età di sei anni, spinta dalla madre a provare presso il Club Scherma Monza", si legge sul sito che il Coni dedica alla spedizione azzurra alle Olimpiadi. "Fuoriclasse mancina, il suo stile deciso, rapido ed impulsivo la porta spesso a chiudere gli assalti in tempi brevi e le è valso il soprannome 'TsunAry'. Sposata con il suo allenatore Luca Simoncelli, ha conquistato in una strepitosa carriera 3 medaglie olimpiche, 22 mondiali e 19 europee". Nel 2023 a marzo ha partorito due gemelli, Mirea e Stefano, a luglio ha vinto il titolo mondiale a squadre e l'argento individuale a Milano.fa parte dell'Arma dei Carabinieri. Pur essendo fiorettista, ha partecipato più volte anche ai campionati italiani assoluti a squadre di sciabola. Con la squadra del Centro Sportivo Carabinieri ha vinto l'oro nel 2011 e 2016, e l'argento nel 2013.