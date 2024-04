Parigi 2024 - Errigo e Tamberi portabandiera azzurri

Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo portabandiera dell'Italia per le Olimpiadi di Parigi 2024

Sono Ariannae Gianmarco Tamberi i portabandiera dell’Italia Team ai Giochi Olimpici di. Lo ha annunciato il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso del Consiglio Nazionale del Coni.Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi sono stati ufficialmente nominati portabandiera dell'Italia per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. L'annuncio è stato fatto dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, durante il Consiglio Nazionale del Coni.Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2020 e attualmente detentore dei titoli mondiale ed europeo, ha espresso grande emozione per questo riconoscimento: "Quest'oggi non potevo ricevere ... Leggi la notizia Arianna, pluricampionessa della scherma, oro nel fioretto a squadre e argento individuale a Londra 2012, bronzo a squadre a Tokyo 2020 e mamma dei gemelli Mirea e Stefano, succede nella sua disciplina a Valentina Vezzali, alfiere azzurro nell’edizione londinese. Tamberi, invece, campione olimpico a Tokyo 2020 e campione mondiale ed europeo in carica nel salto in alto, succede, nell’atletica, a Pietro Mennea che sfilò a Seul 1988. "Non ci posso credere", ha commentato Tamberi su Instagram. È la seconda volta nella storia delle Olimpiadi Estive che l’Italia Team opta per due portabandiera, recependo le indicazioni del CIO promotore della parità di genere tra gli atleti: era già successo infatti a Tokyo 2020 con Jessica Rossi (tiro a volo) ed Elia Viviani (ciclismo).e Tamberi riceveranno il Tricolore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 13 giugno alle 11 al Quirinale, insieme ai portabandiera del Comitato Italiano Paralimpico. I due alfieri sfileranno invece venerdì 26 luglio nell’iconica cerimonia di apertura, prevista lungo la Senna.