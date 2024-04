Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo portabandiera dell'Italia per le Olimpiadi di Parigi 2024

Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi sono stati ufficialmente nominati portabandiera dell'Italia per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. L'annuncio è stato fatto dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, durante il Consiglio Nazionale del Coni.

Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2020 e attualmente detentore dei titoli mondiale ed europeo, ha espresso grande emozione per questo riconoscimento: "Quest'oggi non potevo ricevere notizia più bella, rappresentare la spedizione italiana ai Giochi di Parigi 2024 mi riempie d'orgoglio. Sto vivendo un sogno."

Arianna Errigo, una delle schermitrici più decorate d'Italia, ha ottenuto l'oro nel fioretto a squadre e l'argento individuale ai Giochi di Londra 2012, oltre a un bronzo a squadre a Tokyo 2020. Errigo, madre dei gemelli Mirea e Stefano, segue le orme di Valentina Vezzali, che fu portabandiera a Londra nel 2012.

La scelta di Errigo e Tamberi come portabandiera segue una tradizione di eccellenza e rappresenta un simbolo di orgoglio e ispirazione per l'intera squadra italiana che parteciperà ai Giochi di Parigi 2024.