Sicilia - collisione in mare tra nave cargo e porta container

Voto di scambio e corruzione in Sicilia: arrestato un sindaco, sospeso vicepresidente Regione

al largo delle costene tra una nave cargo e una porta container. E' accaduto a circa 14 miglia da Capo Passero come segnalato al Cento operativo nazionale della Guardia costiera di Roma. Coinvolte una nave general cargo, battente bandiera liberiana, e una porta container, battente bandiera portoghese.Tra gli indagati dell'operazione antimafia e anticorruzione dei carabinieri del Comando provinciale c'è anche Luca Sammartino, attuale vicepresidente della Regione siciliana. Per lui il gip etneo ha disposto sospensione per un anno dai pubblici uffici per corruzione aggravata. Sono complessivamente 11 tra esponenti politici, funzionari comunali ed imprenditori i destinatari delle misure eseguite oggi nelle province di Catania e Palermo. Sono ... Leggi la notizia La Guardia costiera italiana ha inviato sul posto mezzi navali e aerei, tra cui un elicottero AW139 e un Atr42, che stanno sorvolando la zona dell’incidente, per intervenire in caso di necessità e per monitorare l’area dal punto di vista ambientale. Al momento la due unità navigano a lento moto verso le costene. Da accertare le cause dell’incidente.