Aborto - Schillaci: Nessuna intenzione di modificare 194

Aborto, Meloni risponde a Madrid: Ignoranti, non diano lezioni”

"Come ha detto il presidente Meloni, noi non abbiamointenzione e voglia di modificare la legge 194, non so perché ci sono tutte queste polemiche". Lo ha detto il ministro della Salute Orazioa margine dell’evento a Roma dedicato alla Giornata nazionale della salute delle donne, rispondendo alla domanda dei giornalisti in merito alle polemiche sul decreto del Pnrr che ribadisce la presenza delle associazioni pro-vita nei consultori.Madrid critica Roma sull'Aborto. E la presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde per le rime. "Varie volte ho ascoltato ministri stranieri che parlano di questioni interne italiane senza conoscerne i fatti. Normalmente quando si è ignoranti su un tema si deve avere almeno la buona creanza di non dare lezioni", ha detto la premier replicando a Bruxelles alle critiche della ministra spagnola Ana Redondo sulla presenza nei consultori ... Leggi la notizia "Dobbiamo investire nel personale e rafforzarlo nei consultori. È nei nostri programmi, ora dobbiamo dedicarci alle liste d’attesa e poi abbiamo in mente di ammodernare il Ssn, che dopo 45 è un punto di orgoglio ma ha bisogno di un cambio di passo", ha aggiunto rispondendo ai cronisti.