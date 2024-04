Fedez a Belve pagato 70mila euro? Cosa dice Fremantle

Fedez si Confessa a Belve: A 18 Anni Ho Tentato il Suicidio

In un'intervista rilasciata al programma Belve, il rapper Fedez ha condiviso dettagli intimi e sconvolgenti riguardanti il suo passato, rivelando di aver tentato il suicidio all'età di 18 anni. Durante la conversazione, Fedez ha aperto il suo cuore, parlando delle difficoltà affrontate in gioventù, compreso l'uso di droghe, che hanno portato a questo drammatico evento. L'intervista ha toccato anche temi personali recenti, come la sua separazione. 70mila euro per farsi intervistare? No, è falso. La smentita arriva da Fremantle, la società di produzione del programma di Rai2, che pur non potendo rivelare la cifra esatta assicura: "Il compenso reale è molto lontano da quello indicato" oggi dal quotidiano 'La Stampa'. "In merito alla notizia pubblicata oggi da La Stampa sul compenso di Fedez per la sua partecipazione a Belve, Fremantle smentisce la cifra riportata dal quotidiano. Per rispetto della privacy non è possibile rivelare il cachet realmente accordato, quello che possiamo dire è che il compenso reale è molto lontano da quello indicato da La Stampa", si legge nella nota.