Innovazione - Quartapelle: Ordine ingegneri affronta il cambiamento con ottimismo

Innovazione - Toia: Europa verso sostenibilità ambientale con il supporto del digitale

"Nel momento in cui c'è un grande timore su come l'impatto delle nuove tecnologie, a partire dall'intelligenza artificiale, possa avere sul lavoro, l'degli Ingegneri ha accolto in modo intelligente la sfida di riflettere su come la tecnologia possa in realtà essere al servizio delle persone sfruttando le competenze dei professionisti. L'degli Ingegneri è riuscito nell'obiettivo di affrontare il cambiamento guardando positivamente al futuro, senza negare le difficoltà, ma ha affrontando di petto la situazione". Lo ha detto ad Adnkronos Lia, vicepresidente della 3ª Commissione Affari esteri e comunitari, nella giornata di chiusura degli 'Stati generali delle ingegnerie digitali', organizzato dall'degli Ingegneri di Milano nel capoluogo lombardo. "Sono stati due giorni davvero intensi, più di 700 ingegneri e ingegnere di tutto l'della Provincia di Milano collegati che, grazie al lavoro paziente e sapiente della presidente Carlotta Penati, hanno riflettuto, per la prima volta in Italia, sul tema del digitale", ha indicato. La strada per rendere la digitalizzazione sostenibile, per la vicepresidente passa da una direttrice precisa che si snoda in due direzioni, accettare l'impatto del cambiamento e "Permettere, anche attraverso l'opera dell'e il sostegno delle istituzioni, di fornire adeguata formazione ai professionisti per moltiplicare le loro capacità e competenze attraverso l'uso della tecnologia digitale", ha concluso."In questa fase di grandi cambiamenti l'Europa deve avere un grande coraggio e anche una grande concretezza nel trasformare il nostro sistema verso la sostenibilità ambientale, con tutto il supporto che il mondo digitale e le sue potenzialità. E c'è un'ulteriore sfida: la trasformazione eve essere inclusiva cioè deve consentire a tutti di partecipare". Sono le parole di Patrizia Toia, vicepresidente della Commissione Itre per l'Industria, la ...