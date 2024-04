Israele - auto contro pedoni a Gerusalemme: il video dell'attacco

Borrell: Israele non attacchi Rafah - sarebbe massacro per un milione di civili

Un'ha investito due pedoni in due luoghi diversi di Gerusalemme, lasciandoli lievemente feriti. Secondo la polizia israeliana si è trattato di un attacco terroristico. I terroristi che erano alla guida dell'si sono dati alla fuga abbandonando la mitragliatrice perché si era inceppata, riferiscono gli agenti citati dal Times of Israel. Gli agenti stanno perlustrando la zona in cerca dei sospetti."Stiamo chiedendo in ogni modo possibile a Israele" di non attaccare Rafah, dove si rifugiano "oltre un milione" di civili che verrebbero "massacrati, se ci fosse un attacco. Posso solo insistere perché non venga fatto, ma non sono al comando dell'esercito israeliano". Così sottolinea l'Alto Rappresentante Ue Josep Borrell, a margine del Consiglio Esteri e Difesa a Lussemburgo.